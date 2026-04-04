Пропавшую 32 года назад в 13-летнем возрасте американку Кристину Мэри Плант, которую все это время считали жертвой похищения и убийства, нашли живой: как выяснилось, она добровольно покинула дом не без помощи своих родственников. О подробностях дела рассказала следователь по нераскрытым делам Джейми Гарретт в эфире программы Jesse Weber Live.

Плант исчезла в мае 1994 года в Аризоне. В последний раз ее видели идущей по направлению к конюшне, где она ухаживала и объезжала лошадь. Девочка-подросток была одета как обычно — в черную футболку, шорты и кроссовки.

Расследуя пропажу школьницы, полиция сочла обстоятельства ее исчезновения подозрительными и пришла к выводу, что имело место насильственное преступление. Были организованы масштабные поиски с вовлечением большого числа людей, включая добровольцев, но все принятые меры не дали никаких результатов.

В конце концов Плант внесли в национальную базу данных о без вести пропавших детях, и с тех пор ее дело на протяжении трех десятилетий оставалось без движения.

Однако недавно в рамках работы по подобным делам были проанализированы новые данные, полученные в том числе с помощью искусственного интеллекта и «других современных технологий». Подробности следствие не раскрывает, но эти мероприятия позволили вычислить 44-летнюю Кристину Мэри, благополучно живущую под другим именем.

По словам Гарретт, Плант скрылась, потому что была недовольна своей жизнью. Следовательница встретилась с ней и прочитала нотацию по поводу того, насколько безответственно было инсценировать похищение и тратить впустую ценнейшие ресурсы полиции. Но Кристина Мэри отказывается признавать свою вину и говорит, что все до ее исчезновения было как будто не с ней.

«Ее никто не похищал. Она заявила, что это было в другой жизни. Сейчас она живет совсем по-другому. У нее своя семья. Она даже не думает о том, что случилось 32 года назад», — добавила следователь.

По ее словам, у Плант не осталось родственников в Аризоне, которые имели бы основания ее разыскивать.