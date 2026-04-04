Евросоюз должен снять санкции с российских нефти и газа и возобновить поставки по нефтепроводу «Дружба», а также добиться прекращения военных действий на Украине, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Только так, по его мнению, Европа сможет справиться с энергетическим кризисом, вызванным американо-израильскими ударами по Ирану.

Свою позицию Фицо изложил в совместном заявлении с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном после телефонного разговора с ним.

«ЕС и особенно Европейская комиссия должны немедленно возобновить диалог с Россией и обеспечить такую политическую и правовую обстановку, которая позволит отдельным государствам-членам и ЕС в целом восполнить недостающие запасы газа и нефти и обеспечить поставки этого стратегического сырья из всех возможных источников и направлений, включая Россию», — уточнил он.

Фицо также подчеркнул, что справляться с энергетическим кризисом исключительно на национальном уровне недостаточно.

Орбан, как передает Magyar Nemzet, заявил, что в Европе складывается критическая ситуация и все быстрее нарастает тяжелый энергетический кризис.

«Европейской экономике угрожает нехватка энергоносителей и, как следствие, рост цен. Угроза непосредственная, и отразить ее можно только одним способом: ЕС должен как можно быстрее и в максимальных объемах пополнить запасы нефти и газа из всех возможных направлений и источников. <…> Каждый день на счету», — сообщил он.

Венгерский политик также потребовал, чтобы Брюссель незамедлительно приостановил санкции и ограничения в отношении российских энергоносителей, а президент Украины Владимир Зеленский «немедленно запустил нефтепровод “Дружба”».

Планы по переходу на более дорогую европейскую энергетику, по словам премьера, необходимо отклонить и отвергнуть — в том числе энергетическую программу оппозиционной партии «Тиса», которую он назвал «неприемлемой» и заявил, что ее место «в мусорной корзине».

Позиции Будапешта и Братиславы резко расходятся с курсом большинства стран ЕС: к четвертому кварталу 2025 года блок сократил импорт российской нефти до 1% по сравнению с теми объемами, которые Европа получала до начала СВО.

Венгрия и Словакия оставались единственными государствами ЕС, продолжавшими получать российскую нефть. Ситуация изменилась 27 января 2026 года, когда украинская сторона сообщила о повреждении участка трубопровода «Дружба» в результате боевых действий, из-за чего транзит через Украину был прекращен.

После этого Будапешт и Братислава обвинили Киев в намеренном затягивании ремонта. Украина эти обвинения отвергает и настаивает на том, что восстановительные работы идут в максимально возможном темпе.

Противостояние уже переросло в политический конфликт: Венгрия прекратила поставки дизельного топлива Украине и заблокировала предоставление Киеву Евросоюзом кредита на 90 млрд евро, а Фицо выступил с предложением расторгнуть соглашение с «Укрэнерго» об аварийных поставках электроэнергии, которое поддержало правительство Словакии.

Тем временем Германия, Италия, Испания, Португалия и Австрия, по данным Reuters, обратились с письмом в Еврокомиссию с призывом ввести налог на сверхприбыль энергетических компаний на фоне роста цен на топливо из-за войны США и Израиля против Ирана.