Полиция Словакии начала расследование в отношении премьер-министра страны Роберта Фицо по обвинению в госизмене и других преступлениях. Об этом в соцсетях сообщил лидер оппозиционной партии «Свобода и солидарность» (SaS) Бранислав Грёлинг.

«Месяц назад я подал на Фицо заявление о возбуждении уголовного дела за государственную измену и другие преступления. К этому заявлению помимо моих коллег по SaS присоединились более 13 000 человек — это крупнейшее подобное заявление в истории страны», — написал он в социальных сетях.

По его словам, дело было передано из Генпрокуратуры в региональную прокуратуру, а затем в полицию.

«Я убежден, что Роберт Фицо является подозреваемым в совершении тяжких преступлений. Я рад, что прокуратура и полиция работают по этому делу и не замели его под ковер», — добавил Грёлинг.

Поводом для заявления стали высказывания и действия Фицо, направленные на прекращение поставок аварийного электричества на Украину.

По данным SaS, премьера подозревают в злоупотреблении властью, госизмене, бесчеловечности, нарушении служебных обязанностей при управлении чужим имуществом и даже террористических актах.

Сам Фицо пока никак не отреагировал на обвинения.

Грёлинг также заявил, что SaS выдвинет предложение об отставке министра внутренних дел Матуша Шутай-Эштока. По его словам, пока этот человек остается на своем посту, каждый его рабочий день «представляет угрозу безопасности Словакии».

Политик добавил, что Шутай-Эшток «злоупотребляет полномочиями полиции» и против него «возбуждены дела на десятки миллионов евро».

«Он самый некомпетентный министр в истории Словакии. <…> Такому человеку не место на посту министра, и это подтверждается также тем фактом, что, согласно опросам, 70% населения ему не доверяют. <…> Ждать смысла нет», — написал он в соцсетях.

Ранее Фицо выступил с предложением расторгнуть соглашение с «Укрэнерго» об аварийных поставках электроэнергии. В начале марта правительство Словакии это поддержало.

Это произошло после того, как транзит российской нефти в Венгрию и Словакию через Украину был приостановлен. Киев заявил, что один из участков трубопровода «Дружба» в начале года был поврежден во время боевых действий, и обвинил в этом Москву.

После этого Венгрия прекратила поставки дизельного топлива и заблокировала предоставление Украине Евросоюзом кредита на 90 млрд евро.