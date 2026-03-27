Два сенатора — демократ Джин Шахин и республиканец Том Тиллис, — готовятся внести в Конгресс США законопроект о санкциях против венгерских чиновников, препятствующих помощи Украине, пишет Financial Times (FT). Поводом для законопроекта послужила блокировка Будапештом кредита ЕС Украине на 90 млрд евро.

Законопроект сенаторов в случае принятия обяжет президента США Дональда Трампа ввести финансовые санкции и визовые запреты против венгерских официальных лиц, причастных к закупкам российских нефти и газа и блокированию поддержки Украины. При этом в тексте документа, с которым ознакомилась FT, имя премьер-министра Венгрии Виктора Орбана напрямую не упоминается — определять конкретных фигурантов предстоит непосредственно Белому дому, пояснил источник газеты.

«Этот документ привлекает венгерских чиновников к ответственности и одновременно дает Венгрии четкий путь к возвращению в строй союзников — через отказ от российского топлива и прекращение блокирования помощи Украине», — заявил Тиллис.

Шахин, возглавляющая комитет Сената по иностранным делам, заявила, что вице-президент США Джей Ди Вэнс планирует посетить Венгрию, чтобы «дать электоральный буст коррумпированному правительству, которое продолжает финансировать российскую военную машину».

Она отметила, что если Белый дом действительно хочет, чтобы конфликт Москвы и Киева закончился, то он должен «последовательно придерживаться единых стандартов для союзников — никто, и особенно Виктор Орбан, не должен получать индульгенцию».

FT отмечает, что подтвердить информацию о визите Вэнса в Венгрию изданию не удалось. Трамп, давний союзник Орбана, публично поддержал его на выборах.

12 апреля в Венгрии пройдут парламентские выборы. Эксперты не исключают, что партия Орбана «Фидес» может проиграть.

Ранее венгерский премьер обвинил Киев в срыве ремонта нефтепровода «Дружба», утверждая, что Украина намеренно перекрывает поставки российской нефти в Венгрию.

«Если президент [Владимир] Зеленский хочет получить деньги из Брюсселя, он должен открыть нефтепровод “Дружба”. Нам открыто говорят, что не хотят пропускать дешевую российскую нефть в Венгрию. Все очень просто: нет нефти — нет денег», — заявлял Орбан.

В конце января был приостановлен транзит российской нефти через Украину по трубопроводу «Дружба», которую получали Словакия и Венгрия. Киев заявил, что нефтепровод был поврежден в результате боевых действий. Братислава и Будапешт обвинили Киев в нежелании ремонтировать трубопровод из-за пророссийской позиции получателей топлива.

После этого Венгрия прекратила поставки дизельного топлива Украине и заблокировала предоставление Киеву Евросоюзом кредита на 90 млрд евро.