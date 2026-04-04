В австрийском городе Хагенбрунн сотрудник логистического центра почтовой службы обнаружил в поврежденной посылке живую кошку, которую отправитель — 20-летний житель Вены — пытался переслать в Германию, сообщает Kronen Zeitung.

Кошка по кличке Шана провела в картонной коробке более 24 часов без воды и еды — вместе с ней в посылке находился лишь небольшой слой кошачьего наполнителя. Инцидент произошел 23 апреля 2025 года, а сейчас суд признал молодого человека виновным в жестоком обращении с животными и приговорил к шести месяцам условного срока.

Следствие установило, что 20-летний венец, родившийся в Таиланде, вызвал курьера к себе в квартиру в 16-м районе австрийской столицы, чтобы передать на отправку три посылки. Все они, согласно указаниям молодого человека, должны были последовать в Германию. В одном из пакетов как раз находилась кошка.

Представитель прокуратуры на процессе заявил, что помещать животное в посылку и отправлять в Германию — это особо жестокое обращение. Работники почты успели поймать перепуганное животное в сортировочном зале до того, как с ним могло что-то случиться.

Шана нашла новый дом, а подсудимый, по данным издания, уже завел другую кошку. На суде он озвучил абсурдную версию — утверждал, что его подставили, а кошку украли. По словам молодого человека, в день отправки посылок он случайно оставил дверь квартиры открытой.

«Возможно, почтальон увидел ее и забрал с собой», — предположил подсудимый, настаивая, что отправил по почте только гитару.

Никаких доказательств в свою защиту он представить не смог, зато обвинил логистическую службу в «фальсификации записей», которые были использованы прокуратурой в ходе слушаний по делу. Когда судья предупредила его, что это заявление может быть расценено как клевета со всеми вытекающими отсюда юридическими последствиями, молодой человек пообещал обжаловать приговор.

«Я еще могу доказать, что невиновен», — анонсировал он.

Прокурор, комментируя эти слова, назвала их «ерундой», а судья согласилась с мнением обвинения. По данным Kronen Zeitung, молодой человек утверждал на слушании, что был крайне обеспокоен и расстроен пропажей кошки, но расследование показало, что он не предпринял никаких мер для ее поиска.

