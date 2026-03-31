В московском аэропорту хозяева оставили 11-летнего кота Барсика и улетели на постоянное место жительства в другую страну. Животное с декабря находится на передержке у сотрудницы воздушной гавани Надежды, которая рассказала об этом 360.ru.

Кота, по всей видимости, не допустили к рейсу из-за неполного пакета документов. При этом, как уточнила Надежда, если бы хозяева выбрали другую авиакомпанию, Барсик, скорее всего, полетел бы с ними. Сами владельцы приехали в столицу не из Москвы и даже не из области, поэтому решили попросту избавиться от питомца.

По словам женщины, сейчас Барсик чувствует себя отлично, а со вчерашнего дня он еще и знаменитость — после того как его историю опубликовали волонтеры и подхватили СМИ.

Надежда призналась, что сначала возмущалась поступком владельцев кота, но после общения с ними поняла: у пожилой хозяйки, которая сильно болеет, просто не было другого выхода: она звонила знакомым, но приехать в Москву и забрать Барсика оказалось некому.

Первое время после случившегося кот находился в сильном стрессе, около недели не ел и не пил. Однако со временем он начал адаптироваться. Сейчас его судьбой занялись волонтер Марина со знакомым ветеринаром — они разместили посты о поиске нового дома для Барсика.

«Вчера получили отклик от многих неравнодушных людей, кто готов взять Барсика себе, и ведем собеседования. Сегодня, будем надеяться, котик найдет семью», — поделилась Марина.

Согласно ветеринарным стандартам и данным международных организаций (AAHA, AAFP), 11-летний кот — это уже пожилое животное. В переводе на человеческий возраст Барсику примерно 60—65 лет. У таких животных снижается активность, может ухудшаться состояние зубов и шерсти, им требуется более щадящий рацион и регулярный ветеринарный контроль (рекомендуется раз в полгода).

