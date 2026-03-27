Кот по кличке Жорик за девять дней преодолел 65 км, чтобы вернуться к своим хозяевам в подмосковный Солнечногорск. Как сообщает KP.RU, за историей потерявшегося питомца следили тысячи неравнодушных жителей региона после того, как кот выпрыгнул из машины в районе Медведково и пропал.

По словам хозяйки, кот смог выбраться из машины потому, что не был заперт в переноске. Несмотря на счастливый финал, ветеринары и опытные владельцы напоминают: свободное перемещение питомца по салону во время движения может привести к трагическим последствиям как для самого животного, так и для водителя.

На финальной точке маршрута по пути домой кот обессилел. Его заметили неравнодушные горожане возле одного из офисов в Солнечногорске и разместили объявление о находке в соцсетях. Хозяйка, уже потерявшая надежду найти питомца после почти двух недель безуспешных поисков, сразу узнала своего любимца.

«Дистанция: 65 км. Время в пути: 9 дней. Средняя скорость: “Вижу цель — не вижу препятствий”. Состояние кота: Дома. В безопасности. Накормлен», — подвела итог счастливая владелица Жорика.

В комментариях к постам о возвращении кота пользователи обсуждают невероятную историю выносливости и целеустремленности кота.

«Видимо, держал курс по звездам и ориентировался по мху на деревьях», — предположил один из подписчиков.

Другие делятся собственными воспоминаниями о том, как их питомцы находили дорогу домой с внушительных расстояний. Таких историй действительно немало: например, в Красноярске кот вернулся к хозяевам после семилетнего отсутствия, а в Калифорнии хозяева нашли свою кошку на пепелище сгоревшего дома через месяц после пожара.