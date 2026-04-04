Куриные яйца перед приготовлением необходимо мыть, но делать это нужно правильно и непосредственно перед использованием, рассказали RT в Роскачестве. В преддверии Пасхи и начала сезона активной домашней выпечки вопрос безопасности яиц становится особенно актуальным, поскольку на поверхности скорлупы могут скапливаться бактерии, включая сальмонеллу.

Главная цель мытья — не сделать скорлупу визуально чистой, а предотвратить попадание бактерий с поверхности в продукт в момент разбивания яйца.

«Мыть яйца перед готовкой необходимо, но делать это нужно правильно и только непосредственно перед использованием. Главная цель — не сделать скорлупу визуально чистой, а предотвратить попадание бактерий с поверхности в продукт в тот момент, когда вы разбиваете яйцо», — объяснила директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.

Если разбивать сухое яйцо о край миски, частицы скорлупы и поверхностные загрязнения неизбежно попадают в белок или желток. Это особенно критично для блюд, которые не проходят длительную высокотемпературную обработку: глазуньи с жидким желтком, домашнего майонеза или кремов.

Правильный алгоритм действий выглядит так:

яйцо нужно вымыть теплой водой с пищевым моющим средством или мылом,

сразу же насухо вытереть скорлупу одноразовым полотенцем,

только после этого можно разбивать.

В 2026 году православные празднуют Воскресение Христово 12 апреля. В Роскачестве уже неоднократно давали рекомендации по безопасности продуктов в преддверии крупных праздников, связанных с массовой домашней выпечкой и приготовлением блюд из яиц.

Сальмонеллез остается одним из наиболее распространенных пищевых отравлений, и правильная обработка яиц перед использованием является важной мерой профилактики этого заболевания.