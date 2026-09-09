С 1 октября россияне смогут вносить на счет наличные через банкоматы различных банков, а не только своего, по Системе быстрых платежей (СБП). Однако на начальном этапе будут действовать некоторые ограничения, в том числе по суммам, рассказала 360.ru глава Экспертного центра по цифровым финансовым активам и цифровым валютам Ассоциации банков России Ольга Гончарова.

За одну такую операцию через банкомат и СБП можно будет внести на свои счета до 25 тыс. рублей, в течение суток — до 50 тыс. рублей, а за календарный месяц — до 200 тыс. рублей. Это именно суммарные лимиты на все счета, имеющиеся у одного человека, подчеркнула эксперт.

Она объяснила, что ограничения введены для того, чтобы обеспечить плавный запуск новой возможности работы с наличными.

Гончарова предупредила, что в стартовый период возможны технические сбои и что внесенные через банкомат наличные могут не сразу поступить на счет. Она посоветовала сохранять чеки и при возникновении проблем обращаться в банк, которому принадлежит банкомат.

Специалист отметила, что подключение к новому сервису не является для банков обязательным, поэтому распространение такого способа пополнения счетов будет во многом зависеть от заинтересованности кредитных организаций.

Новая система, с одной стороны, лишает банки части комиссионных доходов, но с другой стороны, дает им возможность шире использовать свою инфраструктуру и обслуживать «чужих» клиентов.

Банки могут самостоятельно ввести комиссии за использование нового способа внесения наличных, допустила Гончарова. Но она усомнилась, что это станет повсеместной практикой.

«Конкуренция, скорее всего, быстро сведет тарифы к минимуму, а основная экономика будет строиться на взаиморасчетах между банками и владельцами банкоматной сети», — пояснила собеседница 360.ru.

Она также не исключила, что в будущем Центробанк сделает новый сервис обязательным.