Россия планирует в ближайшее время ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров в Кремле с вьетнамским президентом То Ламом, трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«Росту туризма несомненно способствует то, что российским гражданам не требуется виза для посещения Вьетнама. Со своей стороны, работаем над тем, чтобы уже в ближайшее время ввести безвизовый режим и для вьетнамских друзей», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что Россия и Вьетнам являются стратегическими партнерами. Он напомнил, что Советский Союз в свое время оказал немалую помощь в становлении молодого вьетнамского государства и в его борьбе за независимость.

Как отметил российский лидер, СССР также содействовал развитию экономики, социальной сферы и инфраструктуры Вьетнама и подготовке кадров. Это создало прочную основу российско-вьетнамского сотрудничества, которое продолжает успешно развиваться и наполняется новым содержанием, заявил Путин.

По его словам, Москва предложила Ханою подумать над идеей совместного формирования во Вьетнаме стратегических резервов топлива. Кроме того, российские компании заинтересованы в наращивании транзитных поставок своих энергоресурсов через вьетнамскую территорию в соседние страны, которые сами об этом просят, сообщил президент.

Путин отметил, что Россия и Вьетнам продолжают сотрудничать по всем направлениям, от культуры и образования до вопросов безопасности. Взаимный товарооборот в 2025 году вырос на 6%, а за первое полугодие 2026-го темпы роста почти удвоились, привел данные российский лидер.

То Лам, со своей стороны, заявил, что Вьетнам считает отношения с Россией приоритетными. Он сообщил, что республика планирует увеличить число регулярных и чартерных прямых авиарейсов в РФ, а также готова развивать морское, автомобильное и железнодорожное сообщения.

По итогам переговоров стороны приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего стратегического партнерства, а также подписали пакет двухсторонних соглашений, передает РИА Новости.