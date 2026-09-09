По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, 8 сентября был ликвидирован ИП, под которым работала пекарня «Машенька» в подмосковных Люберцах. С данными сервиса ознакомился RTVI.

Бизнес был оформлен на Ирину Максимову. ИП работал с 2017 года. Основной вид деятельности: «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания».

По ситуации на 9 сентября 2026 года пекарня зарегистрирована на Дениса Максимова. Предприниматель получил федеральную известность после обращения к Владимиру Путину. Максимов пожаловался президенту на рост налоговой нагрузки после изменений для малого бизнеса с 2026 года и заявил о риске закрытия его предприятия.

В январе 2026 года вопрос обсуждался уже на совещании Путина с правительством. После предложенных мер поддержки Максимов сообщил, что вместо закрытия рассматривает открытие еще двух-трех пекарен.

Название «Машенька» пекарня получила в честь старшей дочери Максимова Марии. Бизнесмен зарегистрировался в качестве ИП в январе 2026 года.