В Кремле прокомментировали заявление владельца пекарни «Машенька» в подмосковных Люберцах о том, что он планирует закрыть бизнес уже в мае из-за изменений в налоговой системе для ИП. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признал наличие «системной проблемы» и сообщил, что вопрос, как ожидается, будет поднят на встрече Владимира Путина с правительством.

«Я знаю, что с предприятием “Машенька” подмосковные власти в контакте. Там по конкретному случаю контакты есть. Но то, что есть системная проблема, которая не была принята во внимание, когда соответствующие изменения разрабатывались, это очевидно. Мы ожидаем, что сегодня этот вопрос тоже будет подниматься», — сказал Песков в ходе брифинга (цитата по аудиозаписи радио «Маяк»).

Ранее он анонсировал во второй половине дня первое в этом году регулярное совещание главы государства с правительством. По словам Пескова, оно будет посвящено «системным» вопросам, которые поднимались в ходе итоговой «прямой линии» с Путиным 19 декабря. Многие из них президент держит под своим контролем, отметил он.

«То есть это именно те вопросы системные, которые ставили граждане, и которые уже получилось систематизировать благодаря обработке массива вопросов. <…> Также президент рассмотрит текущие вопросы, наиболее актуальные на сегодняшний день. Ожидаем содержательное совещание с членами правительства», — заключил представитель Кремля.

Владелец семейной пекарни «Машенька» Денис Максимов был одним из тех, кому удалось задать вопрос Путину в эфире «прямой линии». Он тогда рассказал, что на протяжении восьми лет пользовался патентной системой налогообложения, и это его устраивало. Однако с 2026 года он будет вынужден платить НДС для малого бизнеса, что повлечет дополнительные издержки, посетовал предприниматель.

Максимов добавил, что понимает, что страна находится в непростой ситуации и что повышение налогов — это необходимость, но, по его мнению, более полезным для государства и ИП было бы повышение стоимости патента «в два, в три, в четыре, в пять раз».

«Пускай это зависело бы просто от оборота. А в данный момент ситуация непростая — мы смотрим в будущее, честно говоря, без оптимизма. Многие закроются или просто уйдут в тень. Подскажите, как нам быть в такой ситуации, в условиях резкого изменения налогового законодательства», — обратился он к Путину.

Президент в ответ пообещал обратить внимание правительства на то, что производственный бизнес «ни в коем случае» не должен пострадать от перехода на новые системы налогообложения.

Российский лидер также высказал мнение, что в случае «Машеньки» можно обойтись и без того, чтобы нанимать бухгалтера, а пользоваться «различными сервисами банковского и бухгалтерского дела <…> без особого ущерба для вашего дела и без особой финансовой нагрузки на эту составляющую».

Путин пожелал предпринимателю и его делу успехов «в любом случае» и попросил прислать «чего-нибудь вкусненького». Уже на следующий день главе государства доставили хлебную корзину из «Машеньки».

В разговоре с РИА Новости 20 января Денис Максимов сообщил, что планирует закрыть бизнес уже в мае.

«Низкий сезон у нас начинается где-то в конце мая. Наверное, будет логично закрыться в середине мая — в конце мая», — рассудил он.

Предприниматель рассказал, что после «прямой линии» с ним связывались федеральные министры и члены правительства Московской области, также ему поступали предложения по программам субсидий и новому оборудованию. Однако, по словам Максимова, из-за того, что в налоговой системе для ИП ничего не поменялось, его бизнес остается нерентабельным.