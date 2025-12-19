Президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» попросил угостить его чем-нибудь «вкусненьким» из пекарни «Машенька», расположенной в поселке Красково Люберецкого района Московской области, владелец которой обратился к главе государства с вопросом о нововведениях в налоговом законодательстве. Вместе с тем российский лидер заявил, что производственный бизнес ни в коем случае не должен пострадать от перехода на новую систему налогообложения, этот вопрос будет поставлен перед правительством.

В обращении к президенту предприниматель Денис Максимов рассказал, что на протяжении восьми лет пользовался удобной патентной системой налогообложения, однако, начиная с 2026 года, будет вынужден выплачивать НДС в соответствии с новыми положениями законодательства.

«Для этого нам придется нанимать профессионального бухгалтера и нести дополнительные издержки. Мы понимаем прекрасно что страна находится в непростой ситуации, мы понимаем, что повышение налогов — это необходимость», — пояснил он.

Максимов отметил, что считает более полезным для государства и индивидуальных предпринимателей повышение стоимости патента «в два, в три, в четыре, в пять раз».

«Пускай это зависело бы просто от оборота. А в данный момент ситуация непростая — мы смотрим в будущее, честно говоря, без оптимизма. Многие закроются или просто уйдут в тень. Подскажите, как нам быть в такой ситуации, в условиях резкого изменения налогового законодательства», — сказал он.

Путин, в свою очередь, поинтересовался, в честь кого была названа пекарня, на что предприниматель ответил, что дал такое название в честь своей старшей дочери.

Отвечая по существу вопроса Максимова, российский лидер обратил внимание на то, что после ряда шагов, направленных на льготирование и поддержку индивидуального предпринимательства и малого бизнеса, правительство доложило о начале процессов, связанных с использованием этих инструментов и этих форм бизнеса для бесконтрольного завоза серого и черного импорта.

«Вот откуда возникла проблема. Но это не значит, что должны быть созданы какие-то проблемы для производственного бизнеса. Обязательно обращу на это внимание правительства и соответствующих правительственных структур», — сказал глава государства.

Путин также обратил внимание владельца пекарни на то, что в сложившейся ситуации можно будет избежать дополнительных издержек, связанных с бухгалтерией.

«Сейчас крупные финансовые учреждения предоставляют различные сервисы и банковского, и бухгалтерского дела. Надо попросить тот же „Сбер“, я думаю, вам поможет организовать эту работу без особого ущерба для вашего дела и без особой финансовой нагрузки на эту составляющую», — пояснил он.

В то же время президент согласился с предпринимателем в том, что производственный бизнес «ни в коем случае» не должен пострадать от перехода на новые системы налогообложения.