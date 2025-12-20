Президент России Владимир Путин получил выпечку из подмосковной пекарни «Машенька», владелец которой задал ему вопрос во время «Итогов года». Журналист Павел Зарубин опубликовал видео из Кремля, на котором глава государства благодарит предпринимателя за подарок.

Речь идет о пекарне в поселке Красково Люберецкого района. В пятницу, 19 декабря, её владелец, предприниматель Денис Максимов, обратился к президенту с вопросом о грядущих изменениях в налоговом законодательстве для индивидуальных предпринимателей. С 2026 года ИП, работающие по патентной системе, будут обязаны платить НДС.

Во время ответа президент поинтересовался, вкусные ли в пекарне булочки, и в шутку попросил угостить его чем-нибудь. Спустя несколько дней обещание было выполнено: в Кремль доставили корзину с выпечкой.

«Спасибо большое за подарки. Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом», — поблагодарил Путин пекаря и передал в ответ корзину с угощениями.

На «Прямой линии» Максимов рассказал, что восемь лет работал по патентной системе и опасается, что переход на НДС приведет к росту расходов и закрытию части малого бизнеса. По его словам, более логичным решением было бы увеличение стоимости патента в зависимости от оборота.

Президент признал, что проблема возникла из-за злоупотреблений льготными режимами, которые стали использоваться для серого импорта, но подчеркнул: производственный бизнес «ни в коем случае не должен пострадать». Этот вопрос, по его словам, будет поставлен перед правительством.

Также Путин отметил, что предприниматели могут сократить издержки на бухгалтерию за счёт банковских сервисов, и отдельно пожелал успехов «Машеньке» — пекарне, названной в честь дочери владельца.

После эфира за выпечкой из пекарни, по данным СМИ, заезжал и глава Люберец Владимир Волков.