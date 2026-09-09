Директор ЦРУ Джон Рэтклифф начнет играть более активную роль в переговорах с Россией и Украиной по урегулированию конфликта, а участие спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера якобы будет сокращаться. Об этом пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на пять источников. В Белом доме публикацию назвали недостоверной.

Как утверждают собеседники FT, в Белом доме якобы задумались о смене переговорщиков после того, как в конце февраля мирные усилия США по Украине зашли в тупик. Предполагаемое участие Рэтклиффа в переговорах призвано «оживить» процесс, говорится в статье.

Американские чиновники, как утверждается, уведомили об этом европейцев, которых новость «воодушевила».

По данным FT, Россия, Украина и западные союзники Киева якобы недовольны подходом Уиткоффа к переговорам ― он предпочитает прямые контакты строгим рамкам традиционной дипломатии, что «больше напоминает сделки с недвижимостью в Нью-Йорке».

Украина, по утверждению источников издания, считает, что Уиткофф делает недостаточно, чтобы оказать давление на президента России Владимира Путина и заставить его смягчить условия мирного соглашения.

Российская сторона, пишет FT, считает Уиткоффа отчасти виновным в провале прошлогоднего саммита президентов России и США в Анкоридже.

Поездка Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев спустя неделю после визита в российскую столицу директора ЦРУ отчасти была их попыткой сохранить за собой контроль над украинским вопросом, говорится в публикации.

По словам двух источников газеты, между Уиткоффом и Рэтклиффом развернулась борьба за зоны ответственности. При этом предполагается, что Уиткофф продолжит участвовать в переговорах по Украине параллельно с главой ЦРУ. Кушнер же якобы заявил друзьям, что намерен сосредоточиться на урегулировании иранского и палестино-израильского конфликтов.

«Это [украинский кризис] нельзя решить, отвлекаясь на посторонние вещи. Это очень сложный конфликт. Для решения каждой проблемы необходима должным образом организованная работа на полный рабочий день. Сейчас этого не происходит», — отметил один из источников FT.

Уиткофф и Кушнер после посещения Москвы и Киева выразили надежду на возобновление трехсторонних переговоров. В Москве высоко оценили усилия американских посланников, но в частном порядке дали понять, что открыты к новому подходу со стороны США, говорят собеседники газеты.

По их словам, Уиткофф и Кушнер привнесли мало новых идей, а российская сторона не показала готовности отказаться от своих прежних требований.

В Белом доме статью назвали «недостоверной и нелепой», выразив сожаление, что FT «превратилась в бульварную газету».

«Вся эта история — фейк, состряпанный анонимными источниками низкого уровня, которые понятия не имеют, о чем говорят. Ничего из того, о чем якобы идет речь, не происходит», — заявила в соцсети X первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

По ее словам, президент США Дональд Трамп «полностью доверяет» Уиткоффу и Кушнеру ведение переговоров по Украине, и они «продолжают прилагать все усилия для достижения мирного соглашения».