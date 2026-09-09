Испанские астрономы обнаружили, что кольца вокруг далекого астероида Харикло необъяснимо меняются не за миллионы лет, а буквально на глазах ученых. Буквально за несколько лет они странным образом изменили свою прозрачность, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science Advances.

Еще совсем недавно считалось, что кольцевые структуры в Солнечной системе есть исключительно у планет-гигантов — Сатурна, Юпитера, Урана и Нептуна.

Однако расширить этот пул объектов удалось с помощью наблюдения так называемых звездных покрытий, когда далекий источник света, как правило, звезда, оказывается покрыт астероидом по мере его движения по небесной сфере. Точное наблюдение времени таких покрытий позволяет многое узнать о форме малых тел в Солнечной системе, их вращении и даже обнаружить кольца.

Первым малым телом Солнечной системы, у которого в 2013 году были открыты сразу два таких кольца, диаметром 390 и 405 километров, стал Харикло — открытый в 1997 году крупный астероид, орбита которого находится между орбитами Сатурна и Урана.

Обычно моменты покрытий звезд астероидами тщательно просчитываются, и для их наблюдения астрономами на Земле готовятся масштабные кампании.

Чтобы лучше изучить кольца Харикло, не привязываясь к наземным наблюдениям, ученые из Института астрофизики Андалусии наблюдали заранее предсказанное прохождение Харикло на фоне звезды Gaia DR3 6873519665992128512 18 октября 2022 года с помощью космического телескопа Джеймса Вебба (JWST).

«Сравнив наблюдения JWST с наблюдениями покрытий за последнее десятилетие, мы обнаружили противоположные изменения в обоих кольцах: в то время, как внутреннее кольцо демонстрирует значительно более высокую прозрачность, внешнее стало менее прозрачным», — пояснил Пабло Сантос-Санц, автор исследования.

«Это может говорить о потере вещества (внешнего кольца), то есть внешнее кольцо является временным…», — предполагается в работе.

До последнего времени считалось, что кольца у малых тел Солнечной системы — относительно стабильные образования. Открытие же испанских ученых вызывает сомнение в этом предположении. «Наше наблюдение заставило переосмыслить то, как кольца формируются, эволюционируют и какие механизмы поддерживают их стабильность. Возможность детектировать эти изменения открывает новое окно к пониманию эволюции таких систем и, возможно, других кольцевых систем в Солнечной системе», — считает Сантос-Санц.

Ученые подчеркивают, что не имеют представления о физических причинах столь быстрой эволюции. Это могут быть как внутренние причины и те, что связаны с прозрачностью колец при наблюдении в различных фильтрах, так и комбинация этих причин, отмечают астрономы.