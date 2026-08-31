Минобороны Узбекистана сообщило в своем Telegram-канале, что китайские многоцелевые истребители Chengdu J-10C заступили на боевое дежурство по охране воздушного пространства страны в составе национальных ВВС. Число закупленных самолетов, сроки поставки и стоимость контракта ведомство не назвало.

Официального подтверждения деталей сделки с китайской стороной тоже нет. Профильные оборонные издания — Defence Security Asia, Military Watch Magazine, The Aviationist — писали, что Ташкент договорился о поставке 24 истребителей J-10CE еще летом 2025 года, а первая партия из четырех машин прибыла в Узбекистан в июле 2026-го. Узбекские летчики и техники, по данным СМИ, проходили подготовку в Китае. Ни Ташкент, ни Пекин эти сведения не подтверждали, а на запрос профильного издания Times of Central Asia узбекское оборонное ведомство отвечать отказалось.

Появление китайских истребителей в узбекском небе завершает историю, которая тянется почти десять лет. Переговоры о закупке российских Су-30 Узбекистан вел с Москвой с 2017 года, к теме возвращались и в 2024-м, но контракт так и не был подписан. Не сложилась и попытка 2023 года купить французские Rafale.

По данным The Military Balance за 2024 год, боевой парк узбекских ВВС ограничивался тогда двенадцатью МиГ-29, еще восемнадцать МиГ-29 и двадцать шесть Су-27 находились на хранении, а прикрытие с воздуха обеспечивали устаревшие штурмовики Су-25 — практически весь парк собран еще в советское время и требовал замены.

Дистанцирование Ташкента от Москвы в военных вопросах не ново: Узбекистан вышел из Организации Договора о коллективной безопасности еще в 2012 году. Свою роль в выборе Китая, по оценке профильных изданий, могли сыграть и сомнения в способности российской оборонной промышленности выполнять крупные экспортные заказы на боевые самолеты, пока основные мощности загружены нуждами армии.

Решение Ташкента совпадает по времени с данными SIPRI: в марте 2026 года институт зафиксировал падение доли России на мировом рынке вооружений с 21% в 2016—2020 годах до 6,8% в 2021—2025-м — почти на две трети. Россия остается третьим по величине экспортером оружия в мире после США и Франции, а основными покупателями ее вооружений в последние годы были Индия, Китай и Беларусь. При этом Москва пока сохраняет позиции там, где страны Центральной Азии эксплуатируют советскую и российскую технику: обслуживание и запчасти для нее по-прежнему идут преимущественно из России. Контракт на новые боевые самолеты для Узбекистана достался, однако, не ей.