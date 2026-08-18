Планы властей Тайваня выплатить «дивиденды от ИИ» напрямую гражданам заслуживают похвалы, в России пока что на это неспособны. Об этом RTVI заявил первый зампред комитета Госдумы по экономике Николай Арефьев.

«Нам сегодня соревноваться со странами, где искусственный интеллект развит, просто нет никакого смысла, потому что искусственный интеллект у нас только в зачаточном состоянии, хотя сама идея Тайваня заслуживает уважения, одобрения. И то, что власти страны такое решение приняли, наверное, это правильно, но, к сожалению, мы на это пока не пригодны. У нас искусственный интеллект в зачаточном состоянии», — заявил Арефьев.

Кроме того, продолжил депутат, «в России настолько сложная система государственного управления, что надеяться на какие-то подачки со стороны государства не стоит».

Он привел в качестве примера страны ОПЕК, где «бензин дается бесплатно или за очень маленькую цену», где «все доходы от продажи нефти и газа делятся между всеми членами общества или между гражданами».

«Даже только что родившийся в Арабских Эмиратах получает свою долю от природных ресурсов. У нас ничего подобного нет и не предвидится, поскольку алчная олигархия захватила все природные ресурсы в стране и не отдает никому», — заявил собеседник RTVI.

Что касается искусственного интеллекта, то, рассуждает Арефьев, в России «надо сначала, чтобы он был, а потом уже делить дивиденды от него».

«Нам нужно сначала создать естественный интеллект, потому что искусственный интеллект сам на дереве не вырастает. И его должен создать естественный интеллект. И на сегодняшний день мы пока в десятки раз отстаем от передовых стран по ИИ. Дело в том, что у нас, если не ошибаюсь, всего 36 патентов выдается по ИИ, в то время как Китай по числу патентов в этой сфере занимает первое место в мире», — заявил парламентарий.

Власти Тайваня на 2027 год заложили 235,7 млрд тайваньских долларов (7,4 млрд долларов) на выплаты гражданам в связи с продолжающимся экономическим ростом, сообщает Taipei Times. Каждый гражданин получит по 10 тыс. тайваньских долларов (около $313.8) на фоне двузначного роста ВВП страны. Драйверами расцвета экономики стали спрос на искусственный интеллект (ИИ) и развитие информационных технологий.