Российский фрегат «Адмирал Касатонов», вооруженный крылатыми и гиперзвуковыми ракетами «Циркон», на прошлой неделе заметили у берегов немецкого острова Фемарн в Балтийском море. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на данные о движении судов. Газета связывает появление корабля в этом районе с недавними заявлениями президента России Владимира Путина о готовности отвечать на попытки захвата российских торговых судов.

По данным The Telegraph, фрегат шел с выключенным транспондером, поэтому на понедельник, 17 августа, его точное местоположение оставалось неизвестным. Издание называет «Адмирал Касатонов» вторым российским военным кораблем, замеченным в Балтийском море за последние недели, после эсминца «Адмирал Левченко», который, как утверждается, видели там в конце июля.

The Telegraph также напоминает, что в последние месяцы Великобритания и Франция задерживали суда, которые на Западе связывают с российским «теневым флотом» и подозревают в перевозке нефти и других грузов в обход санкций. По версии британских властей, такая сеть насчитывает более 700 судов и перевозит около 75% подсанкционной российской нефти.

Первый подобный захват под руководством Великобритании, как пишет газета, произошел в июне 2026 года. Тогда королевские морпехи в ходе шестичасовой операции высадились на судно Smyrtos, после чего его поставили на якорь у южного побережья Англии. На борт также поднялись сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью.

В том же месяце Франция при поддержке британского военного вертолета задержала в Атлантике танкер Tagor. The Telegraph отмечает, что это был уже четвертый такой случай с участием французских военных с сентября. В Кремле тогда назвали произошедшее незаконным и граничащим с международным пиратством.

В статье отдельно упоминается предупреждение американской разведки, согласно которому Россия якобы в течение нескольких недель может пойти на ограниченную атаку против Польши или одной из стран Балтии, чтобы проверить реакцию НАТО.

На этом фоне Латвия попросила у Евросоюза 7 млрд евро на покрытие расходов, связанных с соседством с Россией. Как пишет газета, премьер Андрис Кулбергс объяснил эту сумму ростом оборонных затрат и экономическими потерями после разрыва связей с Москвой.

«Мы доводим наш бюджетный дефицит до максимума. <…> И за счет этого долга оплачиваем <…> защиту всей Европы», — говорил он в интервью Politico.

О позиции России

12 августа Путин заявил, что Россия будет зеркально отвечать на попытки захвата своих судов, причем не обязательно в тех же акваториях. По его словам, власти некоторых стран, нарушая международное морское право, пытаются ограничить движение судов российских экономоператоров, а разговоры о захвате таких кораблей и продаже их имущества — это «не что иное, как пиратство и разбой».

Президент добавил, что Москва будет действовать «там, где мы уже сами посчитаем это нужным и целесообразным».

Еще раньше, 26 июля, глава государства отметил, что попыткам захвата российских танкеров нужно противодействовать решительно, «как и пиратству», но в рамках международного морского права. Тогда же он выразил надежду на «эффективную работу» флота по прикрытию коммерческих судов.

Помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев, в свою очередь, говорил, что Россия уже реализует комплекс мер по защите судоходства. Среди них — сопровождение судов под российским флагом мобильными огневыми группами, размещение специальных средств защиты и конвоирование кораблями ВМФ.

The Telegraph также приводит слова замглавы Совбеза Дмитрия Медведева, который заявлял, что Россия вправе атаковать торговое судно «вражеского государства» в своих или нейтральных водах, если есть достаточные основания считать, что оно перевозит груз в интересах противника.