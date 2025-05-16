Украина выплатила иностранным оружейным брокерам аванс в размере $770 млн за оружие и боеприпасы, которые так и не были доставлены в страну. Об этом 16 мая пишет Financial Times (FT) со ссылкой на государственные документы, данные Минобороны Украины и чиновников.

По словам экс-министра обороны Украины Алексея Резникова, «бракованные контракты» на поставку оружия стали следствием необходимости срочного вооружения солдат. Как отмечает FT, денежные потери из-за таких договоров составляют значительную часть ежегодного бюджета Киева, расходуемого с начала военной операции на вооружение ($6-8 млрд).

«Во время войны есть один критерий эффективности: вы доставляете на фронт много оружия и быстро передаете его вооруженным силам. <…> У вас ребята на линии фронта, которые умирают без снарядов, и вы должны вкладывать им в руки снаряды каждый день и каждую ночь», — сказал он и добавил, что у Минобороны «не было времени обдумывать разницу в цене».

По данным FT, Киев изучает десятки сомнтельных контрактов на поставку оружия на Украину. Несколько бывших чиновников, которые работали над этими сделками, были уволены. Некоторым из них предъявили обвинения в коррупции.

В частности, к уголовной ответственности привлекли Тоомаса Нахура и Александра Лиева. FT пишет, что они отвечали за заключение сделки о поставках снарядов с Хорватией. В результате предоплата в размере $12,5 млн якобы была потрачена различными посредниками на не связанные между собой операции.

Оба чиновника свою вину отрицают и утверждают, что на них оказывали давление, требуя найти оружие и боеприпасы «любыми необходимыми средствами в тот момент, когда их страна боролась за выживание».

«Генеральный штаб [Украины] хотел получить в 100 раз больше, чем мы могли купить [на рынке]», — утверждает Нахур.

Несколько украинских чиновников, курировавших закупки оружия, выступили в защиту иностранных посредников. Собеседники FT подчеркнули, что они помогали заключать важные и деликатные сделки, когда Киев нуждался в поставках огромного количества боеприпасов, произведенных странами, которые «по геополитическим причинам не хотели быть поставщиками оружия» для Украины.

«Власть и коррупция»

Бывшая глава украинского Агентства оборонных закупок (АОЗ) Марина Безрукова в разговоре FT заявила, что на нее якобы оказывали давление с целью подписания контрактов с поставщиками, которые в прошлом выпускали некачественную продукцию.

«Все дело во власти и коррупции», — убеждена Безрукова. Конкретных компаний она не назвала.

FT указывает, что одним из спорных контрактов стала сделка между американской компанией Regulus и украинским госпредприятием «Спецтехноэкспорт». Осенью 2023 года Regulus попыталась передать контракт от госкомпании своему агентству, но Безрукова заблокировала это, сославшись на требование дополнительного аванса.

«Деньги уже были частично выплачены ”Спецтехноэкспортом» в качестве аванса, а выплачивать аванс дважды за один и тот же продукт — ну, вы понимаете, что это неправильно», — пояснила она.

Компания Regulus опровергла обвинения, утверждая, что не добивалась двойной оплаты, а лишь пыталась избежать перебоев с поставками боеприпасов в Украину.

В январе 2024 года министр обороны Рустем Умеров обвинил Безрукову в излишней публичности закупок, назвав ее агентство «Амазоном». Она была уволена чуть более чем через год после назначения, что вызвало обеспокоенность среди союзников Киева. G7 опубликовала заявление, подчеркивающее необходимость прозрачности и сохранения доверия международных партнеров.

Возвращение средств

Минобороны Украины через суд требует возврата авансов на сумму $309 млн по невыполненным контрактам. Еще $460 млн Киев надеется вернуть во внесудебном порядке. Согласно материалам FT, украинские следователи подозревают, что чиновники Минобороны вступали в сговор с иностранными посредниками с целью присвоения средств. Однако международное сотрудничество идет медленно: США и ЕС отвечают на запросы спустя месяцы, а иногда отказываются, ссылаясь на национальную безопасность.

Многие поставщики, пришедшие на Украину в начале боевых действий, уже ушли с рынка. Украинские следователи считают, что устранение посредников поможет снизить цены и исключить невыгодные сделки.

«Чем больше посредников, тем выше цена», — говорит один из собеседников FT.

Однако военные убеждены, что это подорвет способность страны к самообеспечению, особенно на фоне угроз прекращения помощи со стороны США. Бывший руководитель «Спецтехноэкспорта» Алексей Петров также считает иностранных посредников необходимыми, поскольку они берут на себя финансовые и логистические риски. По его словам, «производители требуют аванс — иначе не работают», и добавляет: «Есть посредники, готовые рисковать своими деньгами ради нас».