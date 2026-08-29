Госдепартамент США предупредил американских граждан о возможных беспорядках на Украине, следует из обновленного уведомления на сайте ведомства.

Рекомендации были дополнены 28 августа. Общий уровень предупреждения не изменился и остался максимальным — Level 4: Do Not Travel («Не путешествовать»). Это означает, что американцам не рекомендуется посещать Украину.

В то же время в число факторов риска была включена угроза беспорядков.

«Следует избегать больших скоплений людей или протестов <…>. В прошлом некоторые протесты перерастали в насилие, в результате чего были погибшие и раненые», — говорится в уведомлении.

В документе указывается, что вся территория Украины подвергается ракетным и беспилотным ударам. В этой связи ситуация с безопасностью «может быстро меняться», и путешественники должны быть готовы к «немедленному отъезду практически без предупреждения».

Госдеп рекомендует американцам, которые находятся на Украине, сохранять бдительность, следить за изменением обстановки и сообщениями СМИ, реагировать на сигналы воздушной тревоги, знать расположение ближайших укрытий, а также разработать план эвакуации в случае чрезвычайной ситуации.

В уведомлении отмечается, что воздушное пространство Украины остается закрытым для американской гражданской авиации. В отдельных регионах действуют ограничения в рамках военного положения, в том числе комендантский час и проверки документов.

Посольство США в Киеве продолжает работу, однако на его персонал распространяются различные ограничения, влияющие на деятельность дипмиссии, в том числе на передвижение по стране. В связи с этим возможны задержки при оказании консульской помощи американским гражданам за пределами Киева.