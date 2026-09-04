Южный окружной военный суд вынес приговор пятерым фигурантам дела о захвате заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону в июне 2024 года. Они получили от 21 года до 29 лет колонии строгого режима, сообщают ТАСС и РЕН ТВ.

Как было установлено, побег из СИЗО планировали 10 человек, пятеро из них были убиты при штурме, остальные преданы суду. Это выживший при штурме Даниил Камнев, задержанный после штурма Малик Гандалоев, а также Рамзан Албеков, Магомед Алханов и Адам Кодзоев, о которых стало известно позднее.

Все фигуранты внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, поскольку их признали сторонниками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»* (ИГ*).

В зависимости от роли и степени участия пятеро фигурантов признаны виновными в покушении на побег, захвате заложников, дезорганизации деятельности СИЗО, участии в деятельности террористической организации, покушении на теракт и приготовлении к участию в незаконном вооруженном формировании.

На заседании суда летом 2025 года четверо из пяти признали вину полностью, лишь Кодзоев сообщил, что признает вину частично, но не конкретизировал, передавало РИА Новости.

Гособвинение ранее попросило приговорить подсудимых к срокам от 28 до 30 лет.

Суд в итоге вынес следующее решение:

Камневу назначил 29 лет с отбыванием первых 12 лет в тюрьме, со штрафом в размере 300 тыс. рублей;

Гандалоеву — 28 лет с отбыванием первых 7 лет в тюрьме, со штрафом 500 тыс. рублей;

Кодзоеву — 26 лет с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, со штрафом 660 тыс. рублей;

Алханову — 23 года с отбыванием первых 7 лет в тюрьме;

Албекову — 21 год с отбыванием первых 7 лет в тюрьме.

Дело о захвате ростовского СИЗО-1 насчитывает порядка 60 томов. По версии следствия, фигуранты планировали побег с апреля 2024 года. Каждый в группе имел свою задачу, среди прочего они должны были записать и распространить видео с символикой ИГ*, а также поджечь изолятор.

После побега участники сговора планировали совершить теракты в Ингушетии, утверждается в материалах.

Утром 16 июня 2024 года заключенные начали осуществлять свой план. Как пишет 161.RU, они заранее подпилили прутья решетки на окне, чтобы затем на канате из простыней выбраться из камеры. Это удалось всем, кроме Алханова и Албекова, которые остались в камере, потому что канат оборвался.

Те, кто смогли выбраться, захватили в заложники двоих сотрудников учреждения и четверым нанесли травмы. Через несколько часов в УФСИН Ростовской области сообщили, что пятеро членов организованной группы были убиты — тогда считалось, что это все захватчики.

Позднее выяснилось, что Даниил Камнев выжил после пулевого ранения в голову. В августе 2024 года Южный окружной военный суд приговорил его к 23 годам колонии строгого режима по другому делу — о подготовке теракта в Кисловодске в апреле 2021 года. В постановлении суда говорилось, что планировалось взорвать административное здание ОМВД РФ по городу.

В июле 2025 года в суде по делу о захвате СИЗО Камнев пожаловался на конвоиров и на жесткие условия доставки в суд и грозил самоубийством, если с ним не будут обходиться мягче.

* организация признана террористической и запрещена в России