Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Даниилу Камневу, единственному выжившему участнику захвата заложников в СИЗО-1 в июне. Его осудили на 23 года колонии строгого режима по другому делу — о подготовке теракта в Кисловодске, сообщил 2 августа «Интерфакс».

Военный прокурор 11 июля запрашивал для Камнева 28 лет лишения свободы. Осужденный признал вину.

Согласно карточке дела на сайте суда, Камнев признан виновным по шести статьям:

незаконный сбыт взрывчатки (ч. 2 ст. 222.1 УК)

незаконное изготовление взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 223.1 УК)

участие в деятельности запрещенной экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК)

содействие террористической деятельности (ч.1.1 ст. 205.1 УК)

подготовка теракта организованной группой (ч.1 ст. 30, п. а ч. 2 ст. 205 УК)

прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (205.3 УК)

Вместе с Камневым по делу о подготовке теракта в Кисловодске проходят еще пять фигурантов — Махач Баширов, Тимурлан Гогуев, Анзор Кахунов, Гегам Ростомян и Сабиля Мамедова. Все они, в зависимости от роли и степени участия, осуждены по статьям о подготовке теракта, участии в деятельности экстремистской организации, содействии террористам и незаконном обороте взрывчатки.

Как сказано в постановлении суда, установлено, что фигуранты дела планировали взорвать административное здание ОМВД России по Кисловодску в апреле 2021 года. В материалах дела говорится, что Камнев приобрел компоненты для создания самодельного взрывного устройства, а изготавливать и хранить их помогала Сабиля Мамедова.

Дело о захвате заложников в ростовском СИЗО

Даниил Камнев также является фигурантом дела о захвате заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону 16 июня 2024 года. Тогда шестеро заключенных, вооруженных ножом, резиновой дубинкой и пожарным топором, выбрались из своих камер и напали на сотрудников следственного изолятора. Нападавшие объявили о принадлежности к террористической группировке «Исламское государство»* (ИГ*), потребовав машину, оружие и возможность уехать из страны.

Спустя несколько часов ФСИН отчиталась, что в результате операции по освобождению заложников участники нападения были убиты. Позднее выяснилось, что Камнев выжил после пулевого ранения в голову.

В рамках дела о нападении в СИЗО Камнева обвиняют по статьям о захвате заложников (ч. 3 ст. 206 УК), побеге из мест лишения свободы (ч. 3 ст. 313 УК) и дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ч. 3 ст. 321 УК).

*запрещенная в России террористическая организация