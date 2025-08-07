В России впервые возбудили уголовное дело против так называемого дроповода — человека, который покупает и перепродает электронные платежные средства для их использования в преступных целях. Об этом сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, один из фигурантов дела, выполнявший роль «дропа», был освобожден от уголовной ответственности в обмен на помощь следствию. Он раскрыл информацию о получателях банковского счета, зарегистрированного на его имя. Эти сведения позволили столичным правоохранителям возбудить дело по ч. 6 ст. 187 УК РФ (неправомерные операции с использованием чужого электронного средства платежа). Максимальное наказание по этой статье может достигать шести лет лишения свободы.

В жилье, где был прописан подозреваемый, правоохранители нашли электронные устройства, мобильные телефоны и пластиковые карты, подтверждающие его причастность к незаконной деятельности. В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В конце июля столичные следователи завели первое в истории уголовное дело о дропперстве — правоохранители задержали 52-летнюю москвичку, подозреваемую в предоставлении своего банковского счета преступникам.

Как установило следствие, женщина, пытаясь погасить кредиты, нашла в интернете мнимую подработку. По инструкциям мошенников она зарегистрировала счет индивидуального предпринимателя, через который затем проводились средства, полученные преступным способом. Общая сумма на этом счету превысила 1 млн рублей.

По словам Волк, москвичка поддерживала постоянный контакт со своими «кураторами», оперативно сообщая им обо всех движениях средств на счете. При обыске в ее квартире правоохранители обнаружили и изъяли цифровые устройства и платежные средства: смартфоны, компьютерную технику, банковские карты и сим-карты.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 187 УК РФ о незаконном обороте платежных средств, которая предусматривает наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей, обязательных работ сроком до 480 часов, исправительных работ до двух лет либо лишения свободы на срок до трех лет, уточняла представитель МВД.

В конце июня президент России Владимир Путин утвердил закон, вводящий уголовную ответственность для дропперов. Согласно новым нормам, использование электронных кошельков и банковских карт для отмывания преступных доходов, а также коммерческая передача платежных средств третьим лицам теперь наказываются лишением свободы сроком до шести лет и штрафом до одного миллиона рублей, в зависимости от квалификации преступления по соответствующим статьям Уголовного кодекса.