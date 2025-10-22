Певица Лолита Милявская стала жертвой телефонных мошенников, но смогла избежать последствий. Об этом артистка рассказала на своей странице в Instagram*.

«Еду сегодня к зубному врачу. Понятно, что телефон по работе, и на трубку, которая не по работе, звонок. Написано: транспортная компания. У меня доставка двух микрофонов должна быть, поэтому я думаю: о, круто», — вспоминает Лолита.

Она попросила «доставщиков» оставить заказ в подъезде, те запросили у нее код. Певица «не глядя» продиктовала нужные мошенникам цифры, после чего они сказали: «Милявская дура, с первого раза код отдала».

Лолита поняла, что стала жертвой аферистов. На ее устройстве сразу появилась информация о входе на портал Госуслуг. Однако рядом с певицей оказались «толковые люди», которые помогли оперативно поменять все коды.

Кроме того, артистка доехала до ближайшего центра оказания государственных услуг, где установила запрет на получение кредитов и проведение сделок с имуществом.

«Все мы думаем, что мы умные, непробиваемые, и я так думала. Ну что, я на развод по домофону клюну? Да нет! Деньги на какой-нибудь безопасный счет отнесу? Да нет! Они ж все козлы. <…> Не ждите, люди, пожалуйста. Все бывает по запарке. Сделайте [необходимые запреты на Госуслугах]», — призвала Лолита.

В августе футболист Дмитрий Тарасов рассказал, что его мама отдала мошенникам 6 млн рублей. По его словам, женщина на протяжении трех дней общалась с аферистами и переводила им деньги — для этого она «занимала и продала машину».

«5 августа маме поступают сообщения, что Госуслуги взломаны и нужно позвонить в поддержку. Оставляют два номера, после чего моя мама допускает самую главную ошибку — она начинает звонить по этому номеру. И здесь она попадает в ловушку. <…> Общий ущерб составил 6 млн рублей и продажа машины», — заявил Тарасов.

Он добавил, что мошенники запретили его маме связываться с близкими. Спортсмен считает, что это «самая главная ошибка», поскольку в таких ситуациях необходимо «сразу звонить родственникам или сотрудникам полиции».

«Моя мама попала под гипноз. Сейчас с ней работают психотерапевты. С ней всё хорошо, она рядом со мной, у меня дома находится. Мы написали заявление в полицию, сейчас идет расследование. Самое главное, что все живы и здоровы. Долги за маму, конечно же, я отдам. Машину постараемся вернуть. Если не получится — ничего страшного», — заключил Тарасов.

Футболист призвал россиян «ни в коем случае не переходить и не звонить по этим номерам», а также подчеркнул, что сотрудники ФСБ и Госуслуг «никогда не будут разговаривать с вами по телефону».

*принадлежит Meta, деятельность которой по распространению Instagram и Facebook в России признана экстремистской и запрещена