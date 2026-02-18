Власти Армении планируют в ближайшие два года назвать имя будущего строителя своей новой АЭС. Претендентов пятеро, включая Россию и США. Новый импульс тема получила после того, как Ереван заключил соглашение с Вашингтоном о сотрудничестве в атомной сфере. Какое место атомная энергетика занимает в повестке Армении и что об этом думают в США и России — в материале RTVI.

Вместо советской АЭС, но когда

Почти половину всей электроэнергии Армении — до 40% — сегодня вырабатывает Мецаморская (Армянская) АЭС, построенная близ одноименного города во времена СССР. Тогда последовательно были введены в строй два реактора типа ВВЭР-440 — первый и второй энергоблоки АЭС.

После Спитакского землетрясения 1988 года Мецаморскую АЭС законсервировали, но в 1995 году ее второй энергоблок снова запустили. Это по-прежнему единственная работающая атомная станция на Южном Кавказе, и сегодня она эксплуатируется совместными усилиями армянских специалистов и их коллег из «Росатома».

Действующую АЭС армянские власти планируют заменить станцией модульного типа. Для этого Ереван рассматривает предложения от пяти стран — России, США, Китая, Южной Кореи и Франции, рассказал министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян. По его словам, итоговое решение примут в течение двух лет — до 2027 года включительно.

Тема новой АЭС не первый год обсуждается в кабинетах армянского правительства. О планах построить атомную электростанцию модульного типа неоднократно говорил премьер-министр республики Никол Пашинян. Еще в 2024 году он заявлял, что в этой области «США, кажется, добилась самого большего прогресса».

Мецаморская АЭС должна завершить свою работу в 2036 году, уступив место новому энергоблоку, который Армения планирует ввести к тому времени. Ранее Пашинян заявлял, что продление срока эксплуатации Мецаморской АЭС с 2026-го на десять лет «заложит твердую основу для плавного перехода к новому энергоблоку».

Впрочем, реальные сроки могут отличаться от заявленных. Совсем недавно Пашинян допустил, что Мецаморская АЭС может оставаться в строю куда дольше — до 2046 года.

«После нынешнего цикла продления срока эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года, предстоит продлить еще на 10 лет, то есть до 2046 года. В течение этого времени нужно принять решение по поводу новой станции», — сказал премьер-министр Армении в парламенте республики.

Россия и США вступили в борьбу за армянский атом

9 февраля Ереван с рабочим визитом посетил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Подготовка к этому событию началась еще с прошлогодней поездки Никола Пашиняна в Вашингтон, где тот в присутствии главы США Дональда Трампа встретился с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

В столице Армении же Вэнс и Пашинян среди прочего подписали так называемое «Соглашение 123» — документ, юридически позволяющий развивать сотрудничество в области мирного атома. Аналогичное соглашение у США действует и с Россией.

Как пишет Bloomberg, такой шаг дает американскому бизнесу возможность побороться за право поставить Армении малые модульные реакторы взамен Мецаморской АЭС. По словам Вэнса, для этого американская сторона выделит до $5 млрд в первоначальный экспорт своих технологий и дополнительно $4 млрд — в контракты на топливо и техническое обслуживание.

К слову, это не первые инвестиции Запада в атомную отрасль Армении. Ранее Еврокомиссия обязалась безвозмездно выделить €5 млн евро на укрепление ядерной безопасности республики.

На активизацию взаимодействия Армении и США в ядерной сфере отреагировали и в Москве. Замглавы МИД России Михаил Галузин отметил, что тема новой атомной станции — ключевая в повестке российско-армянских отношений. При этом, по его мнению, сегодня у Еревана нет альтернативы, которая могла бы сравниться с российской по надежности технологий и выгодности условий.

С подобным посылом выступил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, «Россия за меньшие деньги способна обеспечивать лучшее качество на многие годы».

Пашинян ищет бонусы для Трампа

На фоне курса Никола Пашиняна на дистанцирование от России и сближение с Западом, сделка с США в сфере мирного атома рассматривается армянскими властями как способ заручиться поддержкой Вашингтона, сказал RTVI эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

По его мнению, после встречи с Алиевым в Вашингтоне Пашинян ищет, что предложить Трампу, чтобы американский бизнес активнее шел в Армению. Именно таким «бонусом» и может стать Мецаморская АЭС, которую «на каком-то этапе придется либо совершенствовать, либо что-то новое строить».

При этом эксперт отметил, что сегодня США не строят новые крупные атомные станции за границей.

«У американцев были проекты в Китае, все уже закрылось. Из-за увлечения возобновляемой энергетикой у них было меньше инвестиций в „атомку“, но сейчас у них снова появился интерес и новые деньги», — рассказал Станислав Митрахович.

Теперь же в американском руководстве есть сторонники возрождения атомной энергетики, в том числе через развитие малых реакторов.

«Это пока еще только в стадии становления. Все эти проекты еще не производятся на промышленном уровне, но в обозримые годы их собираются производить и уже ищут себе клиентов. Одним из этих клиентов может быть Армения, где атомная энергетика существует десятилетия и должна будет дальше развиваться», — добавил Станислав Митрахович.

Эксперт назвал модульные малые реакторы «перспективной историей». Достоинства таких установок — это транспортабельность, быстрота возведения и экономическая эффективность за счет модульности, а также возможность масштабировать мощность под конкретные задачи.

Митрахович напомнил, что у России есть опыт в строительстве малых реакторов: например, плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» на Чукотке. Именно на нее обратил внимание Пашинян, когда несколько дней спустя после визита Вэнса сообщил, что Ереван попросил Москву ознакомить своих экспертов с российской технологией модульных реакторов на воде.

Россия также ведет разработки по адаптации малых модульных реакторов для использования на суше — в частности, для энергоснабжения Баимского горно-обогатительного комбината на Чукотке. Кроме того, в 2024 году «Росатом» подписал контракт на строительству атомной станции малой мощности в Узбекистане.