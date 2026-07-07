Финляндия не может высказывать мнение о позиции НАТО в отношении ударов Украины вглубь России, заявил RTVI депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев.

В интервью Financial Times президент Финляндии Александр Стубб заявил, что НАТО поддерживает удары Киева по объектам в глубоком тылу России и рассчитывает, что таким образом Москва «вернется за стол переговоров».

«Принципиальная позиция, которую озвучил наш президент, и никакого отворота от нее не будет. Кто такой Стубб? Где это вообще — Финляндия? И как она может о чем-то здесь разговаривать?» — заявил Гурулев.

Он подчеркнул, что «есть интересы России, есть цели, задачи специальной военной операции, и они будут выполнены все».

Гурулев также отреагировал на заявление главы Минобороны Финляндии Антти Хяккянена, который в интервью газете Ilta Sanomat допустил, что из-за атак украинских БПЛА может быть полностью закрыто судоходство в Финском заливе. Он, по словам главы финского военного ведомства, «настолько узок, что ситуация может измениться за считаные минуты».

Закрытие судоходства в Финском заливе со стороны Финляндии «нереально», считает Гурулев.