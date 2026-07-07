Власти Финляндии делают публичные заявления о планах перекрыть Финский залив с целью создать нервозную обстановку в России. Об этом заявил в разговоре с 360.ru политолог Евгений Михайлов.

Он назвал подобный шаг «вопиющим нарушением морского права». По его словам, для поддержания конфронтационного фона финские власти используют в качестве прикрытия борьбу с дронами.

Эксперт также обратил внимание, что для выполнения таких намерений руководству Финляндии понадобятся минные заграждения и военные корабли. Михайлов добавил, что в случае такого сценария российская сторона найдет способ ответить на провокацию.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил изданию Ilta Sanomat, что введение ограничений в Финском заливе 4 июля было связано с атакой украинских беспилотников на Санкт-Петербург.

Хяккянен пояснил, что Хельсинки приняли такие меры предосторожности ввиду риска, связанного с отклонением БПЛА от курса и попаданием дронов в воздушное пространство республики.

Глава финского оборонного ведомства сообщил, что истребители, вертолеты и военные корабли были приведены в состояние готовности, чтобы вытеснить сбившиеся с курса беспилотники в море во избежание ущерба на суше.

Министр также выразил уверенность в том, что украинские атаки продолжатся, и призвал всех граждан Финляндии, живущих на прилегающих территориях, а также рыбаков, которые ходят на лодках вдоль побережья, ежедневно проверять с утра официальные сообщения об угрозе БПЛА.