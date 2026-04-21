Более миллиона человек в Ливане — то есть каждый пятый житель страны— стали вынужденными переселенцами из-за боевых действий. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал спикер Международного комитета Красного Креста по Ближнему Востоку Хашем Оссейран. По его словам, именно в Ливане сейчас разворачивается «один из самых острых кризисов с перемещениями» гражданского населения. При этом МККК ежедневно фиксирует ракетные обстрелы по другую сторону границы — на севере Израиля.

«Один из самых острых кризисов в плане перемещений жителей, который мы наблюдаем прямо сейчас, разворачивается в Ливане: там более миллиона человек стали вынужденными переселенцами. Сняться с места был вынужден каждый пятый житель Ливана — они ищут укрытие на дорогах, в школах, на площадях, у моря», — рассказал Хашем Оссейран RTVI.

«Мирное население юга Ливана столкнулось с катастрофической гуманитарной ситуацией. <…> Предписания об эвакуации в настоящее время распространяются на большую часть территории юга Ливана. Тем не менее часть мирных жителей осталась», — отметил собеседник RTVI.

Cреди них есть пожилые люди и люди с ограниченными возможностями.

«Но думаю, что там остались самые разные люди и по самым разным причинам. Гражданское население там испытывает острую нехватку доступа к продовольствию, воде и убежищам. Они оказались в крайне тяжёлом положении», — признал Хашем Оссейран.

Проиранская шиитская группировка «Хезболла» (контролирует север Ливана, признана партией и имеет собственные вооруженные структуры) открыла «южный фронт» против Израиля на следующий день после теракта 7 октября 2023 года, совершенного ХАМАС. С тех пор «Хезболла» и Израиль ведут боевые действия, которые признаны самой масштабной эскалацией со времен Ливанской войны 2006 года. К январю 2024 года с севера Израиля было эвакуировано около 96 тысяч жителей. 27 июля снаряд, запущенный с юга Ливана, попал на футбольное поле в друзском поселке Мадждаль-Шамс на подконтрольной Израилю части Голанских высот (считаются незаконно аннексированными по резолюции Совбеза ООН 497 от 1981 года), убив 12 детей и подростков. 17-18 сентября по всему Ливану, а также в Дамаске взорвались тысячи пейждеров «Хезболлы». В ноябре 2024 года стороны подписали первое соглашение о перемирии, но в марте 2025-го оно было сорвано.

Хашем Оссейран отмечает, что «в некоторых районах юга Ливана Международный комитет Красного Креста стал единственной международной гуманитарной организацией, которая способна оказывать поддержку медицинским учреждениям».

«Врачи переезжают в больницы, полагая, что это единственное место, где они могут быть в относительной безопасности. К сожалению, мы фиксируем гибель медицинских работников и парамедиков», — говорит Хашем Оссейран.

По его данным, 13 апреля погиб волонтёр Ливанского Красного Креста. Также пострадало одно из помещений этой организации, а в результате авиаударов в округе города Тибнин был повреждён местный госпиталь, который работает при поддержке МККК.

Спор о том, должно ли прекращение боевых действий в Ливане войти в сделку между Ираном и США, стал одним из главных предметов разногласий на переговорах в Исламабаде 12 апреля 2016 года. 17 апреля в силу вступило второе перемирие между Израилем и Ливаном сроком на 10 дней — о нем объявил президент США Дональд Трамп после переговоров по отдельности с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и с президентом Ливана Жозефом Ауном. В свою очередь, Нетаньяху еще раньше, 9 апреля, поручил кабмину вступить в прямые переговоры с правительством Ливана с целью разоружения «Хезболлы».

«На севере Израиля мы ежедневно фиксируем ракетные обстрелы, в результате которых также повреждаются и разрушаются дома. Гибнут мирные жители. Страдают целые общины. Многие люди укрываются в убежищах или покидают свои дома в поисках безопасного места в других частях Израиля. Так что боевые действия вызывают серьезную обеспокоенность гуманитарной ситуацией по обе стороны границы», — признал Хашем Оссейран.

По его словам, «Ближний Восток оказался в ловушке опасной спирали эскалации».

«По всему региону прошла цепная реакция с катастрофическими последствиями в гуманитарной сфере. Мы видим это в Иране, в Ливане, в Израиле — по всему региону», — заключил спикер МККК.