В Женеве 17 февраля стартовали трехсторонние переговоры России, Украины и США. Однако еще до их начала внутри украинской делегации обнаружились серьезные разногласия. Об этом пишет The Economist со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Часть переговорщиков во главе с руководителем офиса президента Кириллом Будановым выступает за скорейшее заключение сделки при посредничестве США. Они опасаются, что «окно возможностей» для выгодного соглашения может скоро закрыться.

Другая группа сохраняет скептицизм в отношении быстрого мира под американским давлением. По информации издания, на этих переговорщиков продолжает влиять бывший глава офиса президента Андрей Ермак, отправленный в отставку на фоне коррупционного скандала.

Президент Владимир Зеленский балансирует между двумя группами, сохраняя при этом собственное мнение, отмечает журнал.

В начале года после встречи в Париже у Киева возникло ощущение, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер стали внимательнее относиться к украинским интересам. Тогда появились контуры двустороннего соглашения по безопасности, пишет The Economist. Источник, близкий к украинской делегации, оценивал шансы на прорыв как 50 на 50.

Однако оптимизм пошел на спад после публикации в Financial Times. В статье утверждалось, что под давлением США в Киеве готовят поспешные выборы. Материал вызвал резонанс, хотя, по данным источников, сама идея исходила от команды Зеленского, у которой нет ни конкретной программы, ни согласованного плана действий. Этого оказалось достаточно, чтобы переговорный процесс замедлился.

Структура переговоров, инициированных США, включает несколько параллельных треков. Это позволяет России контролировать их темп и направление.

«[Российский лидер] Владимир Путин сохраняет право вето на любые гарантии безопасности между США и Украиной, просто отказываясь от прекращения огня», — говорится в публикации.

Ключевым остается территориальный вопрос. Требование об отказе Украины от укрепленных позиций на Донбассе стало центральным пунктом переговоров.

Стороны обсуждают компромисс, предложенный Вашингтоном: создание демилитаризованной «свободной экономической» зоны под эгидой «Совета мира» Дональда Трампа. Однако этот вариант может противоречить законодательству США.

Перед Украиной стоит сложный выбор, отмечает The Economist. С одной стороны, промедление дает шанс на улучшение стратегического положения благодаря реформам и давлению на Россию. Эту позицию поддерживает Европа, стремящаяся выиграть время для наращивания оборонного производства.

С другой стороны, Украина находится в глубоком кризисе. Стране трудно восполнять потери на фронте, а предприятия и жилые дома страдают от отключений электроэнергии.

Идеальным сценарием для Киева было бы долгосрочное соглашение, включающее бессрочный договор о безопасности с США. Но для этого Вашингтон должен оказать реальное давление на Москву, чему пока нет подтверждений, резюмирует издание.