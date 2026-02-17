В Женеве 17 февраля стартовали трехсторонние переговоры России, Украины и США. Однако еще до их начала внутри украинской делегации обнаружились серьезные разногласия. Об этом пишет The Economist со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Часть переговорщиков во главе с руководителем офиса президента Кириллом Будановым выступает за скорейшее заключение сделки при посредничестве США. Они опасаются, что «окно возможностей» для выгодного соглашения может скоро закрыться.
Другая группа сохраняет скептицизм в отношении быстрого мира под американским давлением. По информации издания, на этих переговорщиков продолжает влиять бывший глава офиса президента Андрей Ермак, отправленный в отставку на фоне коррупционного скандала.
Президент Владимир Зеленский балансирует между двумя группами, сохраняя при этом собственное мнение, отмечает журнал.
В начале года после встречи в Париже у Киева возникло ощущение, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер стали внимательнее относиться к украинским интересам. Тогда появились контуры двустороннего соглашения по безопасности, пишет The Economist. Источник, близкий к украинской делегации, оценивал шансы на прорыв как 50 на 50.
Однако оптимизм пошел на спад после публикации в Financial Times. В статье утверждалось, что под давлением США в Киеве готовят поспешные выборы. Материал вызвал резонанс, хотя, по данным источников, сама идея исходила от команды Зеленского, у которой нет ни конкретной программы, ни согласованного плана действий. Этого оказалось достаточно, чтобы переговорный процесс замедлился.
Структура переговоров, инициированных США, включает несколько параллельных треков. Это позволяет России контролировать их темп и направление.
«[Российский лидер] Владимир Путин сохраняет право вето на любые гарантии безопасности между США и Украиной, просто отказываясь от прекращения огня», — говорится в публикации.
Ключевым остается территориальный вопрос. Требование об отказе Украины от укрепленных позиций на Донбассе стало центральным пунктом переговоров.
Стороны обсуждают компромисс, предложенный Вашингтоном: создание демилитаризованной «свободной экономической» зоны под эгидой «Совета мира» Дональда Трампа. Однако этот вариант может противоречить законодательству США.
Перед Украиной стоит сложный выбор, отмечает The Economist. С одной стороны, промедление дает шанс на улучшение стратегического положения благодаря реформам и давлению на Россию. Эту позицию поддерживает Европа, стремящаяся выиграть время для наращивания оборонного производства.
С другой стороны, Украина находится в глубоком кризисе. Стране трудно восполнять потери на фронте, а предприятия и жилые дома страдают от отключений электроэнергии.
Идеальным сценарием для Киева было бы долгосрочное соглашение, включающее бессрочный договор о безопасности с США. Но для этого Вашингтон должен оказать реальное давление на Москву, чему пока нет подтверждений, резюмирует издание.
Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Украинскую сторону помимо Буданова представляют секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и другие.
В Кремле сообщили, что встреча проходит в закрытом режиме. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не ждать громких заявлений по итогам первого дня. Переговоры продолжатся 18 февраля.