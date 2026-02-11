Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести выборы и референдум «по любому мирному соглашению» с Россией до 15 мая. Об этом украинский лидер может объявить 24 февраля, пишет Financial Times (FT).

По данным газеты, украинские власти уже начали подготовку к проведению выборов и референдума. Источники издания утверждают, что это происходит на фоне сильного давления со стороны Белого дома, который стремится завершить российско-украинский конфликт до лета и требует провести оба голосования до 15 мая. В противном случае Киев рискует потерять предложенные американской стороной гарантии безопасности.

Украина, как утверждают собеседники FT, дала понять США, что готова к «чрезвычайно сжатым срокам» проведения выборов и референдума, несмотря на сложности с их организацией в условиях боевых действий. Анонимный западный чиновник добавил, что у украинцев сложилось «твердое убеждение, что все это должно быть связано с переизбранием Зеленского».

В публикации отмечается, что сроки могут быть сорваны, если Москва и Киев не договорятся по вопросу территорий. Издание также допускает, что Зеленский попробует использовать ситуацию для переизбрания на новый президентский срок и показать Трампу, что Украина не тормозит мирные соглашения.

Источник в окружении украинского лидера, комментируя материал FT, подчеркнул, что ситуация с гарантиями безопасности остается ключевым условием.

«Пока нет безопасности, не будет и объявлений (о выборах)», — заявил он «РБК-Украина».

Как пишет «Страна.ua», из сообщения о подготовке выборов и референдума можно сделать вывод, что с точки зрения Киева «для проведения выборов и референдума по мирному соглашению нужно перемирие по линии фронта (то есть без отступления ВСУ из Донецкой области)».

Ранее Reuters писало, что Киев и Вашингтон обсуждали график, по которому проект мирного соглашения России и Украины должен быть готов уже к марту 2026 года. Несколько источников, знакомых с ходом переговоров, называли такие сроки нереалистичными, поскольку для проведения выборов необходимы законодательные изменения. Они допускают, что сроки сдвинутся, так как стороны до сих пор не достигли согласия по вопросу территорий. Агентство пишет, что организация выборов займет около шести месяцев.

Дедлайн по переговорам 15 мая администрация Трампа поставила еще в конце января. Об этом сообщал депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко*.

По его словам, Белый дом выйдет из переговорного процесса, если стороны не смогут подписать соглашение к этой дате. Он отмечал, что летом Белый дом сосредоточится на подготовке к ноябрьским выборам в Палату представителей США.

7 февраля Владимир Зеленский говорил о стремлении США завершить конфликт на Украине к лету. В конце декабря 2025 года он заявлял, что не держится за свое кресло и «политически готов» к выборам. По его словам, Киев готов организовать выборы за 60-90 дней с того момента, как США обеспечат гарантии безопасности для их проведения.

Выборы президента Украины должны были состояться в марте 2024 года, однако их перенесли на неопределенный срок из-за военного положения в стране. В мае того же года истек срок полномочий Владимира Зеленского. При этом Киев утверждает, что он правомерно сохраняет полномочия до инаугурации следующего президента, хотя Кремль неоднократно заявлял о его нелегитимности.

* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга