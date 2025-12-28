Президент Украины Владимир Зеленский перед встречей с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что «политически готов» к президентским выборам в стране, и заверил, что не держится за свое «кресло». Его слова приводит ТСН.

Зеленский заявил, что «запрос и месседж» о проведении выборов на Украине исходили от США и «от русских».

«Я всегда говорил: не держусь за кресло, мы готовы к этому. Я политически готов, но нужно быть готовым законодательно. Чтобы выборы были признаны легитимным», — сказал украинский лидер.

В вопросе выборов следует говорить не только о законодательной базе, но также о безопасности, указал Зеленский. На время проведения выборов или референдума на всей территории Украины должно быть «безопасное небо», пояснил глава государства.

«Если американская сторона поднимет вопрос референдума или выборов, это при нынешних условиях — особенно с учетом авиаударов — абсолютно не может состояться», — цитирует Зеленского Kyiv Independent.

Он также сообщил, что получил от украинской разведки доклад, в котором утверждается, что Москва якобы поставила перед собой задачу «сделать всё возможное», чтобы обеспечить возможность голосования для украинцев, находящихся на территории России.

До этого Зеленский уже заявлял, что не будет «держаться за кресло» в случае проведения выборов. По его словам, Верховная рада должна подготовить законодательные варианты организации голосования в условиях военного положения.

Украинские власти рассматривают гибридный формат проведения выборов, сочетающий возможность проголосовать на избирательных участках и дистанционного голосования на онлайн-платформе, рассказал лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Он также допустил, что выборы могут продлиться несколько дней.

Ранее президент России Владимир Путин заявил в ходе «Итогов года», что российская сторона готова подумать над обеспечением безопасности президентских выборов на Украине. Он уточнил, что речь идет о возможности прекращения ударов вглубь украинской территории в день голосования. В то же время Путин указал на необходимость решить вопрос, связанный с проживанием на территории России миллионов украинских граждан, у которых, по его словам, также есть право голоса.

«И если уж выборы будут, то тогда мы вправе потребовать от тех, кто будет их организовывать, чтобы были организованы выборы и предоставлено право украинцам, проживающим сейчас в России проголосовать на территории Российской Федерации», — сказал президент, добавив, что власть на Украине должна «в конце концов» стать легитимной.