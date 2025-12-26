Украинские власти рассматривают возможность проведения президентских выборов в гибридном формате, сочетающем традиционное голосование на участках и онлайн-систему. Об этом заявил лидер парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, сообщает издание «Страна».

Созданная рабочая группа изучает модель, при которой часть граждан сможет проголосовать офлайн на избирательных участках, а другая часть — дистанционно, с использованием онлайн-платформы.

Также рассматривается возможность растянуть процесс голосования на несколько дней. По словам Арахамии, такая гибкость необходима для «максимизации явки» и обеспечения легитимности выборов. Он подчеркнул, что низкая явка даст основания оспорить результаты.

«Нам надо сосредоточиться на максимизации явки. Максимизация явки может быть за счет того, что мы расширим возможности голосования — либо дадим несколько дней, либо дадим возможность голосовать онлайн», — сказал Арахамия.

Ключевой вызов — организация голосования для внутренне перемещенных лиц, которые выехали из зон боевых действий, но не зарегистрировались по новому месту жительства, чтобы избежать мобилизации. «Как их привести на участки, мы не понимаем», — отметил Арахамия. Также, по его словам, сложности создают ограничения на открытие избирательных участков за рубежом со стороны некоторых стран.

Идею онлайн-голосования ранее поддержал президент Украины Владимир Зеленский. Однако она встречает критику как со стороны некоторых однопартийцев Арахамии, так и со стороны оппозиции. Депутаты, такие как Дмитрий Микиша, опасаются, что дистанционный формат создаст дополнительные риски для фальсификаций.

Президентские выборы на Украине, первоначально намеченные на март 2024 года, были отложены на неопределенный срок из-за военного положения. Зеленский неоднократно заявлял, что технически страна готова к выборам, но провести их можно только после прекращения огня или при наличии реальных гарантий безопасности. Он утверждал, что на организацию процесса потребуется 60—90 дней. Один из пунктов обсуждаемого с США мирного плана предусматривает скорейшее проведение выборов после подписания соглашения.

Проведение выборов в период действия военного положения прямо запрещено Конституцией Украины. Как отмечал спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, для этого потребуется принять специальный «одноразовый» закон.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял об отсутствии легитимности у Зеленского и выражал готовность приостановить удары вглубь украинской территории на время избирательного процесса. Стефанчук, в свою очередь, настаивал, что полномочия действующего президента продолжаются до вступления в должность новоизбранного главы государства.