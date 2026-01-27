Администрация США, вероятно, продолжит переговоры и после 15 мая — даты нового дедлайна по заключению мирной сделки между Москвой и Киевом, заявил NEWS.ru. политолог-американист Малек Дудаков. Он обратил внимание, что летом Вашингтон, скорее всего, сосредоточится на внутренней политике, а не на процессе мирного урегулирования по Украине.

Эксперт обратил внимание, что США ставят Украине дедлайны не в первый раз — в ноябре Дональд Трамп заявлял, что требует от Киева подписать проект мирного договора ко дню Благодарения.

Президент США называл 27 ноября, когда в США празднуют День благодарения, «подходящим дедлайном» для Украины, чтобы согласиться подписать предложенный Вашингтоном проект мирного соглашения. Изначальный вариант мирного плана содержал 28 пунктов. Впоследствии сообщалось о сокращении числа положений в документе до 20. По данным «Интерфакс-Украина», из списка убрали пункты, которые Киев счел спорными.

«Нельзя исключать, что этот тоже сорвется. Действительно, летом уже стартует активная фаза предвыборной подготовки к выборам в конгресс, поэтому будет не до Украины», — пояснил он.

Дудаков отметил, что в идеале Вашингтон хотел бы завершить процесс переговоров весной, чтобы затем сосредоточиться на решении вопросов внутри страны. Лето 2026 года, подчеркнул он, для США будет насыщенным: там ожидается празднование 250-летия со Дня независимости и проведение Чемпионата мира по футболу.

Эти факторы создают дополнительную мотивацию для Белого дома поскорее достичь прогресса в переговорах, считает политолог.

«Поэтому, я думаю, Дональд Трамп надеется, что к этому моменту удастся добиться какого-то прорыва в рамках переговорного процесса. Тогда он сможет сказать, что золотой век Америки вернулся», — заключил эксперт.

Ранее депутат Верховной Рады от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко со ссылкой на источники сообщил, что американская администрация поставила новый дедлайн по переговорам 15 мая 2026 года. Он утверждает, что, если к этому моменту стороны «не договорятся», США выйдут из переговорного процесса и «полностью откажутся от этой темы».

«Причина: выборы в ноябре. Если подойти к этим выборам с неразрешенным конфликтом, республиканцы станут мишенью для демократов», — написал он в своем телеграм-канале.

В конце января переговорный активизировался переговорный процесс по российско-украинскому конфликту. 24 января в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры США, Украины и России, которые стали первой трехсторонней встречей с начала боевых действий в феврале 2022 года.

Ключевой темой для обсуждения стали вопросы территорий. Накануне второго раунда переговоров пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в частности говорил, что требование Москвы о выводе ВСУ из Донбасса остается «очень важным условием».

Источник «РБК-Украина» также отмечал, что хоть встреча и прошла продуктивно и стороны смогли продвинуться в обсуждении военного блока вопросов, по территориям решения пока найти не удалось.

27 января Financial Times писала, что Белый дом дал понять украинской администрации, что они смогут получить гарантии безопасности только после подписания мирного договора, который предполагает отказ от Донбасса.

Заместитель пресс-секретаря администрации США Анна Келли вскоре отвергла информацию, опубликованную газетой. По ее словам, издание «позволяет злоумышленникам анонимно лгать, чтобы подорвать мирный процесс».