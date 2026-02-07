США хотят завершить переговоры и подписать все нужные документы, касающиеся урегулирования конфликта России и Украины, к июню. Об этом журналистам заявил украинский президент Владимир Зеленский, пишет Bloomberg.

«Американцы предлагают сторонам закончить войну к началу этого лета», — сказал Зеленский.

При этом глава государства допустил, что основное внимание Белого дома будет сосредоточено на промежуточных выборах в США в ноябре.

По его словам, следующий раунд переговоров Москвы и Киева может состояться примерно через неделю. Он сообщил, что стороны могут обсудить несколько вопросов, включая способы мониторинга контроля над линией боевого соприкосновения в случае достижения прекращения огня.

Зеленский допустил, что этим вопросом могут заниматься США. Однако украинский лидер подчеркнул, что наиболее чувствительные вопросы — Донбасс и контроль над Запорожской атомной электростанцией — остаются нерешенными.

«Украина еще раз подтвердила свою позицию по Донбассу — мы стоим на своем», — заявил Зеленский.

Также он рассказал, что США предложили Москве и Киеву продлить «энергетическое перемирие», Украина согласилась на это. Помимо этого, Зеленский заявил, что обмены пленными должны продолжиться.

На переговорах по вопросам безопасности в Абу-Даби с российской стороны участвовала группа, возглавляемая начальником Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил Игорем Костюковым. В качестве главы украинской делегации выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. Делегацию США возглавил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

В ходе переговоров в ОАЭ стороны договорились об обмене 314 пленными.