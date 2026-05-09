В Венгрии состоялось первое заседание нового состава Государственного собрания, которое сформировали по итогам парламентских выборов 2026 года. Петер Мадьяр вступил в должность премьер-министра.

Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр прибыл в парламент, чтобы принести присягу и вступить в должность премьер-министра 9 мая.

Заседание нового парламента открыл президент Венгрии Тамаш Шуйок. Депутаты утвердили руководство Национального собрания, после чего проголосовали по кандидатуре нового главы правительства. Им был избран настроенный проевропейски лидер взявшей большинство на голосовании партии «Тиса» Мадьяр — 140 голосов отдали за его кандидатуру, 54 — против, один воздержался.

Церемония прошла 9 мая в здании венгерского парламента. Мадьяр призвал граждан страны вместе «писать венгерскую историю» и «переступить порог смены режима». На улице у здания парламента Венгрии собрались сотни людей, чтобы посмотреть трансляцию первого заседания на больших экранах. Собравшиеся принесли с собой флаги Венгрии и ЕС.

В апреле партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром победила «Фидес» Виктора Орбана, набрав рекордное количество голосов и мандатов. «Тиса» получила 141 мандат из 199, обеспечив себе конституционное большинство. «Фидес» получил 52 мандата, ультраправая «Наша Родина» — шесть. Орбан и другие ключевые деятели партии решили не занимать свои места в парламенте, при этом бывший премьер-министр не явился на инаугурационную сессию.

Парламент уже избрал спикером зампреда партии «Тиса» Агнеш Форстхоффер, а также вице-спикеров, из которых почти все являются представителями «Тисы». Одним из первых решений нового спикера стало возвращение флага ЕС на здание парламента — впервые за 12 лет.

Незадолго до вступления в должность премьер-министра Мадьяр посетил Брюссель, где провел неформальные встречи с европейскими лидерами. Он пообещал присоединиться к Европейской прокуратуре, бороться с коррупцией и обеспечить независимость судебной власти и прессы. Также он заявил, что может внести поправки в Основной закон, чтобы вынудить президента, соратника Виктора Орбана, уйти в отставку, а также сместить «всех марионеток, назначенных системой Орбана на ключевые должности», включая генерального прокурора и главу Конституционного суда.