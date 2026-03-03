В ЕС пытаются надавить на Украину, чтобы она разрешила инспектировать поврежденный нефтепровод «Дружба», по которому российская нефть поставлялась в Венгрию и Словакию. Об этом рассказали Financial Times (FT) четверо европейских дипломатов и чиновников, пишет в X главный корреспондент газеты в Киеве Кристофер Миллер.

Власти Венгрии и Словакии обвиняют Украину в преувеличении масштабов ущерба и намеренном препятствовании тому, чтобы поставки возобновились. По словам источников издания, с просьбой допустить инспекторов к Киеву сейчас обращаются и некоторые его союзники в ЕС, а также Еврокомиссия.

Двое собеседников FT утверждают, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Антонио Коста во время своего визита в Киев 24 февраля лично просили предоставить доступ к «Дружбе» для независимой оценки ущерба, но получили отказ.

Украинская сторона объяснила прекращение перекачки нефти по «Дружбе» с 27 января тем, что участок трубопровода якобы был поврежден после российского удара. Гендиректор украинской госкомпании «Нафтогаз» Сергей Корецкий сообщил FT, что в результате в резервуаре на 75 тыс. кубометров нефти вспыхнул пожар, «на тушение которого ушло 10 дней».

«Было повреждено множество единиц оборудования, силовых кабелей, трансформаторов и системы обнаружения утечек, отвечающей за герметизацию трубопроводов. <…> Возник пожар в крупнейшем нефтехранилище Европы, диаметр которого равен размеру футбольного поля», — заявил он изданию.

Корецкий добавил, что полная оценка ущерба требует времени и ожидается уже вскоре.

В феврале премьер Словакии Роберт Фицо пригрозил, что страна прекратит аварийные поставки электроэнергии Киеву, если украинский президент Владимир Зеленский в ближайшие дни не возобновит транзит нефти по «Дружбе». Также он сказал, что считает «абсолютно правильным» отказ Словакии участвовать в предоставлении Украине военного кредита на сумму €90 млрд.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также не исключил, что при необходимости его страна прекратит поставки электроэнергии на Украину из-за ситуации вокруг трубопровода «Дружба». Он тоже заявил, что Будапешт будет блокировать военный кредит Украине до тех пор, пока не возобновится транзит нефти.

Ранее власти обеих стран объявили о прекращении поставок Украине дизельного топлива до возвращения в строй трубопровода «Дружба».

В конце февраля три отраслевых источника сообщили Reuters, что по «Дружбе» поставлялась не только российская, но и украинская нефть. Они утверждали, что остановка прокачки с 27 января лишила Украину источника экспортной выручки, необходимой для покрытия бюджетного дефицита.