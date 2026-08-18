Депутаты Госдумы предложили не снимать кандидатов с выборов за шрифты и фотографии по жалобам конкурентов. Такой законопроект парламентарии от КПРФ внесут в палату парламента 18 августа, сообщил RTVI автор документа, депутат Денис Парфенов.

Авторы законопроекта, в числе которых также Алексей Куринный, Сергей Обухов и Владимир Исаков, настаивают на исключении возможности отмены регистрации кандидата или списка кандидатов при выявлении факта нарушения законодательства об интеллектуальной собственности. При этом депутаты хотят оставить правообладателям возможность обратиться за защитой нарушенных прав в рамках предусмотренных законодательством способов, следует из текста документа, который имеется в распоряжении RTVI.

«Сейчас закон запрещает агитацию, нарушающую законодательство Российской Федерации об интеллектуальной собственности. За это по суду отменяют регистрацию кандидатов. Звучит вроде бы хорошо, но что происходит на практике? Значительное количество злоупотреблений данным правом со стороны отдельных участников политического процесса», — сказал Парфенов.

При этом, по его словам, правообладатели интеллектуальной собственности могут даже не иметь никакого ущерба и не возражать против использования этой собственности кандидатами, а в суды часто идут не они, а политические оппоненты.

Парфенов также обратил внимание на то, что среди самых распространенных поводов для отмены регистрации кандидатов — использование без согласия правообладателя шрифтов, авторских фотографий и даже изображений архитектурных сооружений.

«То есть жалуются не те, кому права на эти шрифты, фото и архитектурные объекты принадлежат, а политические конкуренты», — пояснил парламентарий.

Авторы поправок добиваются того, чтобы на нарушения, если они есть, жаловались правообладатели, а не оппоненты, которым просто нужно убрать конкурентов, подчеркнул Парфенов.

В пятницу, 14 августа, действующий депутат Госдумы от КПРФ, кандидат в депутаты IX созыва Михаил Матвеев был снят в Самарской области с выборов в нижнюю палату парламента из-за нарушения избирательного законодательства. Иск подала его конкурент по избирательному округу, кандидат от «Партии пенсионеров» Анна Саранцева. Основанием стали претензии по авторским правам — от снимков во «ВКонтакте» до шрифтов Microsoft, лицензию на которые компания ограничила для России после 2022 года. Региональный избирком иск поддержал.

Сам Матвеев обвинения отвергает и называет процесс политическим.