Сенатор-демократ Тим Кейн намерен внести в Сенат США резолюцию о военных полномочиях, которая запретит проведение военных действий против Омана без одобрения Конгресса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Кейна.

«Как только мы вернемся после августовских каникул, я внесу резолюцию о военных полномочиях, запрещающую военные действия против Омана, и надеюсь, что некоторые коллеги-республиканцы присоединятся к демократам и не дадут этому ослепленному властью президенту нанести еще больший ущерб США и всему миру», — говорится в заявлении сенатора, опубликованном на его сайте.

Кейн заявил, что угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Омана, с которым Вашингтон поддерживает дипломатические отношения и имеет соглашение о свободной торговле, могут быть выгодны Китаю и России.

По мнению сенатора, Трамп «все больше теряет связь с реальностью в своей единоличной кампании по угрозам и развязыванию войн по всему миру».

«Его войны незаконны, поскольку они не одобрены Конгрессом, но он продолжает их развязывать, несмотря на огромные потери среди наших военнослужащих, (…) а также на истощение наших запасов боеприпасов и ослабление наших альянсов по всему миру», — добавил Кейн.

Ранее Трамп пригрозил нанести удар по Оману, если страна продолжит переговоры с Ираном о контроле над Ормузским проливом.

«Если Оман продолжит следовать этим путем, то мы бомбами вытряхнем из него все это», — процитировал президента журналист Fox News Трей Йингст в соцсети X.

Ранее RTVI писал, что Иран и Оман проводят консультации по совместному контролю над Ормузским проливом.

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до самого низкого уровня за все время его президентства, следует из результатов опроса, проведенного компанией Ipsos. Только 33% респондентов заявили, что одобряют деятельность Трампа на посту президента, в то время как 64% высказались «против».

Половина американцев (51%) считают, что война не стоила того, 24% опрошенных считают иначе. И 60% американцев ожидают ухудшения цен на бензин из-за войны с Ираном.