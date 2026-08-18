План действий НАТО на случай прямого конфликта с Россией — это логичное развитие стратегии альянса, в которой Москва рассматривается как один из ключевых геополитических противников. Об этом сказал «Ленте.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Он напомнил, что цели создания НАТО как военно-политического блока предполагают готовность к столкновению с игроками, которых альянс считает геополитическими противниками.

Депутат обратил внимание, что все стратегии США как лидера альянса указывают три главных источника угроз — Китай, Россию и Иран.

«Поэтому стратегия НАТО как инструмента в руках Соединенных Штатов — быть готовым к боестолкновению с Россией. Они обновляют свои планы, стратегии и конкретные задачи, в том числе во временном режиме», — сказал Новиков.

При этом основную долю стран альянса составляют расположенные близко к России европейские государства, которые неоднократно говорили о необходимости подготовиться к горячей фазе войны в 2030 году, добавил депутат.

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что американский майор Эндрю Пингрей разработал для Североатлантического альянса подробный план действий на случай столкновения с Россией — «Концепцию наземных боевых действий НАТО». В основу документа легли три стратегии.

В ответ на гипотетические удары по странам Балтии ракетами и БПЛА предлагается атаковать Калининградскую область. На границах с Россией и Беларусью планируется создать автономную зону, играющую роль «защитной стены» для применения БПЛА и автономных военных машин. Нанесение ударов по российским оборонным предприятиям, аэродромам, оружейным заводам, мостам и железным дорогам рассматривается как третий шаг.