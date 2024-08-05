В Великобритании уже почти неделю продолжаются беспорядки после убийства трех девочек в городе Саутпорте. Полиция не сразу раскрыла имя арестованного по делу, поскольку ему еще не исполнилось 18 лет. В соцсетях тем временем распространилась дезинформация, что это мусульманин, недавно прибывший в Великобританию просить убежища. В Саутпорте, а затем и в других городах королевства начались погромы, участники которых атаковали мечети и отели для беженцев. Премьер-министр Кир Стармер созвал экстренное совещание. Подробности ― в материале RTVI.

29 июля вооруженный ножом молодой человек напал на посетителей танцевальной студии в городе Саутпорт, где проходило мероприятие, посвященное Тейлор Свифт. Погибли три девочки в возрасте шести, семи и девяти лет, еще восемь детей и двое взрослых получили ранения.

По подозрению в нападении был арестован 17-летний юноша. Поскольку ему не исполнилось 18 лет, полиция не могла обнародовать его имя. В пресс-релизе ведомства говорилось только, что он родился в Кардиффе, а инцидент не связан с терроризмом, передает Sky News.

В соцсетях тем временем распространялась информация о том, что к убийству причастен мусульманин и проситель убежища, прибывший в Великобританию на лодке. Называли даже имя предполагаемого убийцы — Али Аль-Шакати.

В ночь на 30 июня в Саутпорте произошли беспорядки, в результате которых пострадали более 50 офицеров полиции. Участники погромов забросали бутылками и кирпичами местную мечеть, подожгли полицейские фургоны и разграбили магазин. Полиция графства Мерсисайд заявила, что волнения спровоцировали сторонники ультраправого движения «Лига английской обороны».

В последующие дни протесты охватили другие города Великобритании, включая Лондон, Манчестер, Ливерпуль, Бристоль, и Белфаст. 31 июля толпа собралась возле резиденции британского премьера на Даунинг-стрит, демонстранты кидали файеры в сторону ворот резиденции, забрасывали банками и бутылками полицейских, пытались сломать забор и показывали нацистские приветствия.

Протестующие выкрикивали имя сооснователя «Лиги английской обороны» Томми Робинсона, скандировали лозунги «Правь, Британия», «Спасите наших детей» и «Остановите лодки». Более ста человек были арестованы.

В тот же день участники беспорядков атаковали гостиницы для просителей убежища на севере Манчестера и в городе Олдершот на юго-востоке Англии. В городе Хартпул произошли столкновения демонстрантов с полицией, была подожжена полицейская машина.

Погромы отелей для просителей убежища

На фоне погромов и распространения дезинформации суд принял решение раскрыть имя подозреваемого. Им оказался 17-летний Аксель Рудакубана, уроженец Кардиффа из руандийской семьи. В 2013 году он переехал в деревню недалеко от Саутпорта. Ему предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство и хранении оружия. Рудакубана не признал себя виновным, пишет Associated Press (AP).

Прокуроры не раскрыли мотив преступления, но сообщили, что в качестве оружия был использован кухонный нож с изогнутым лезвием. Родители подростка и члены семей жертв в суде не присутствовали.

Премьер-министр Кир Стармер в первом выступлении после погромов заявил о создании нового полицейского подразделения по борьбе с беспорядками, в работе которого будет использоваться технология распознавания лиц.

В выходные беспорядки усилились, самые жесткие столкновения и погромы произошли 4 августа в городе Ротереме, где демонстранты в масках и балаклавах штурмовали отель Holiday Inn Express, среди постояльцев которого были просители убежища. Участники акций били стекла, разгромили общественную зону внутри гостиницы и подожгли мусорный бак, а также бросали доски и распыляли огнетушители в полицейских.

Просители убежища забаррикадировались в своих комнатах, а некоторым семьям пришлось «ночевать в лесу», пишет Sky News. Пострадали как минимум 10 сотрудников полиции, один из них потерял сознание в результате травмы головы.

Еще один Holiday Inn подвергся нападению в городе Тамворте на севере Англии, здание пытались поджечь. В Мидлсбро протестующие прорвали полицейское ограждение, били окна жилых домов и автомобилей.

«Крайне правый бандитизм»: реакция властей

По данным The Guardian, по всей стране были арестованы около 250 человек. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в своем выступлении 4 августа назвал происходящее в стране «крайне правым бандитизмом» и пообещал, что все участвующие в «насилии ответят по всей строгости закона». Участников погромов в Ротереме он назвал «бандой мародеров», а также отметил, что бунтовщики «не представляют нашу страну».

Премьер также объявил о запуске программы по борьбе с беспорядками, в ходе которой полиция сможет использовать технологию распознавания лиц для выявления виновных. Им закроют доступ к определенным местам и запретят общение между собой.

5 августа Стармер проведет заседание чрезвычайного комитета COBRA в связи с беспорядками. В комитет входят министры, представители полиции, сотрудники разведки и других органов. Комитет собирается для обсуждения плана реагирования на чрезвычайную ситуацию по конкретной проблеме. Министерство внутренних дел предоставило мечетям дополнительную защиту.

Как отмечает Reuters, в последний раз столь массовые и ожесточенные беспорядки возникали в Британии в 2011 году после того, как полицейские застрелили темнокожего мужчину в Лондоне.