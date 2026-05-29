28 мая дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду (IIHF) аннулировал решение о недопуске России на соревнования сезона 2026/27. Федерация хоккея России предупредила, что это не означает «моментального» возвращения отечественных спортсменов на международные турниры. Сама IIHF заявила, что решение по каждому соревнованию будет приниматься отдельно. В последние месяцы россиян допустили до участия в соревнованиях в целом ряде дисциплин. О том, почему это происходит, рассказал в эфире RTVI спортивный журналист Николай Яременко.

Россия проводит большую работу в международных структурах, а также «очень удачно воспользовалась моментом», говорит Яременко.

По его словам, сегодня в мире звучат голоса против допуска на международные соревнования спортсменов не только из России и Белоруссии, но также из США и Израиля: из-за войны в Иране, секторе Газа или похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Эта ситуация нарастает сейчас, как снежный ком», — утверждает Яременко.

Международные структуры не хотят оказаться в ситуации, когда «половина стран против другой половины протестует», отметил журналист.

«Поэтому в последние месяцы по рекомендации МОК международные федерации переписывают «базовые (руководящие) принципы», где теперь снова пишут «политика без спорта», точнее — «спорт без политики». И объясняют, что даже вопрос участия и неучастия тех или иных команд не может опираться на текущие политические или военные конфликты. В данном случае не мы были здесь триггером, а американцы и вопрос их участия. Под шумок, так сказать, и нас заодно простили», — пояснил Яременко.

Что касается ситуации в IIHF, то, по словам журналиста, эта федерация «занимает наиболее жесткую позицию» в отношении российских спортсменов. Он не исключил, что IIHF будет «тянуть» с решением.