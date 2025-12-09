Решение поднять налог на добавленную стоимость (НДС) до 22% является обоснованным и необходимым, пока нельзя рассуждать о том, как долго ставка будет оставаться на таком уровне. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пескова спросили, можно ли предположить, когда конкретно ставка может быть снижена в будущем, после того, как накануне глава государства выразил надежду, что повышение НДС будет временным.

«Нет, конечно. Сейчас это решение, которое принято, оно обоснованно, необходимо. Все оценки Минфином даны, все прогнозы сделаны», — ответил представитель Кремля (цитата по видеозаписи «Маяка»).

Путин, выступая на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам 8 декабря, рассказал, что Минфин и Центробанк выбрали повышение НДС из всех решений, потому что решили, что такая мера «все-таки честнее, прямее и надежнее».

«Временное, я надеюсь, но повышение», — сказал президент.

Кандидат экономических наук Олег Комолов ранее рассуждал в колонке для RTVI, что повышение НДС — это более долгосрочная мера, нежели другие, более «изящные» решения, которые государство могло бы принять вместо этого.

«Если подняли налог, это подтверждение долгосрочной стратегии. Налоговое законодательство редко меняется в сторону смягчения. В условиях высокого НДС мы будем жить долго — так долго, пока будет сохраняться нынешний статус кво», — написал экономист.

Минфин в сентябре предложил повысить ставку НДС с нынешних 20% до 22%, объяснив, что вырученные на этом средства предназначены в первую очередь для обеспечения финансирования обороны и безопасности. Госдума приняла резонансный закон 20 ноября и позднее в том же месяце его в числе поправок в Налоговый кодекс подписал президент Путин.

В предыдущий раз НДС был также повышен сразу на 2 процентных пункта — с 18% до 20% — в 2019 году.

Новая ставка НДС в 22% начнет действовать с 2026 года. Льготная ставка для социально значимых товаров при этом сохранится на уровне 10%. Вместе с тем с января НДС по ставке 22% придется платить по операциям с банковскими картами, от чего сейчас россияне освобождены.

В начале декабря глава Минфина Антон Силуанов высказал мнение, что в России повышения НДС особо не заметят.

«Налог на добавленную стоимость наиболее, мне кажется, безболезненный налог. Да, конечно, он включается в цену, но в условиях жесткости денежно-кредитной политики уверен, что мы не заметим этого изменения налога», — сказал он на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».

В интервью телеканалу РБК Силуанов рассуждал, что повышение НДС с 2019 году привело к определенному росту цен уже в декабре 2018-го, но в настоящее время такого не наблюдается.