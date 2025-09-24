Повышение НДС, которое предлагает Минфин, приведет к росту цен и падению экономики, следует предусмотреть защиту отдельных категорий граждан, считают опрошенные корреспондентом RTVI депутаты Госдумы.

Утром 24 сентября стало известно, что Минфин представил в правительство законопроект, которым предложил с 2026 года повысить НДС до 22% с 20%, сохранив льготную ставку для социально значимых товаров на уровне 10%. Министерство одновременно предлагает с 2026 года снизить до 10 млн с 60 млн рублей порог по доходам, по достижении которого бизнес должен платить НДС.

Цены вырастут, кредиты подорожают

Цены на большинство товаров будут повышаться, заявил в беседе RTVI первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Николай Арефьев (КПРФ).

«Социально значимых товаров слишком мало, а все остальное — одежда, обувь, а также некоторые продовольственные товары, все это подорожает на 2%. Если они повышают налог, то цены будет разгоняться, потому что некоторые товары являются в том числе и сырьем для других товаров, комплектующими для других товаров. Поэтому здесь получается прогрессия, одно на другое наслаивается», — рассуждает Арефьев.

По его прогнозу, «будет ключевая ставка повышаться и вырастет стоимость кредита».

Он предлагает «брать» деньги у олигархов, которые получают многомиллионные долларовые прибыли.

Бизнес уйдет в тень

Главное, чтобы повышение НДС привело к собираемости запланированных доходов федерального бюджета, заявил RTVI зампред комитета Госдумы по экономполитике Станислав Наумов (ЛДПР).

«Я хотел бы, чтобы вместе с этим предложением Минфин продемонстрировал уверенность в том, что экономика не уйдет, во-первых, в серую зону, а во-вторых, что не сократится количество налогоплательщиков как таковых, это обеспокоенность, которую сегодня выражают предприятия реального сектора», — сказал Наумов.

Он обратил внимание на то, что «любое повышение налогов — это мера, которая может нести в себя риски проинфляционного характера».

«Хотелось бы к моменту вступления в силу федерального бюджета на 2026 год, чтобы Центробанк выполнил свое обещание и снизил ставку рефинансирования как минимум до 15%. Поэтому для меня повышение одних параметров нашей экономической системы предполагает, чтобы все-таки сразу была комплексная оценка всех последствий, не только в части собираемости налогов в бюджет, но и в части общего экономического климата», — подчеркнул он.

По мнению депутата, «параллельно с этим можно и нужно предусмотреть меры адресной экономической поддержки отдельным группам граждан».

«ЛДПР давно уже предлагает распространить опыт Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновской области в части адресной продовольственной помощи. Имело бы смысл правительству тогда вернуться к этой программе, и само повышение НДС в том числе частично направить на возможность финансирования адресной продовольственной помощи многодетным семьям и одиноким», — заявил Наумов.

Повышение НДС как тупиковый путь

Повышение НДС до 22% — это тупиковый путь, экономика будет падать, заявил RTVI глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг (СРЗП).

«Прежде всего, это отразится на падении экономики. Повышение НДС до 22% — это тупиковый путь. Экономика не может уже и так даже при 20 процентах развиваться, а при 22 — тем более», — считает Гартунг.

По его мнению, «просто никто не хочет заморачиваться и брать деньги там, где они есть».

«В нефтегазовом секторе — много раз про это говорил: никто не собирается контролировать естественные монополии, чтобы они не разбазаривали свои деньги, не закладывали их в тариф, который оплачивают граждане, через закупки у взаимозависимых лиц. И третье — это отмена налогового маневра, чтобы перенести тяжесть налоговой нагрузки на экспорт с внутреннего потребления. Вот три ключевых вещи, которые бы изменили ситуацию», — полагает Гартунг.

Но, добавил парламентарий, «никто не хочет связываться с компаниями, которые имеют огромный политический ресурс, зато при этом на всех остальных теперь будут перекладывать НДС».

При этом, по мнению главы комитета «ждать продуктовых карточек не надо».

«Карточек продуктовых не надо ждать, не сгущайте краски. Нам ждать падения экономики. А как будет там правительство выкручиваться из этой ситуации…» — рассуждает Гартунг.