Фракция «Справедливая Россия» вносит в Госдуму законопроект о предоставлении права Генпрокуратуре осуществлять надзор за соблюдением Конституции и федеральных законов Центробанком РФ. Об этом лидер СР, депутат ГД Сергей Миронов рассказал RTVI.

Парламентарий отметил, что сейчас регулятор «вообще бесконтролен».

«Центробанк делает все, что хочет. Я уж не говорю про гибнущую экономику нашей страны благодаря высокой ставке Центробанка, который хоть чуть-чуть снижает ее и все говорит: “Мы боремся с инфляцией, с инфляцией”. Ключевой орган власти, финансовой власти в стране бесконтролен, никто не может ему указать», — заявил депутат.

По его словам, ЦБ — единственная структура в России, которая не подпадает под надзор Генеральной прокуратуры.

«А кто контролирует? Международный валютный фонд, наверное. Но это же неправильно. Мы же суверенное государство и все должны подчиняться закону!» — добавил он.

Миронов также пояснил правовую суть проблемы.

«Отсутствие прокурорского надзора за деятельностью ЦБ создает правовой вакуум и снижает прозрачность его деятельности. В сравнении с другими публичными институтами Банк России уникален тем, что ни законодательство, ни иные контрольные механизмы в рамках исполнительной власти, аудиторских проверок или взаимодействия с парламентом не обеспечивают надлежащего надзора над соблюдением законодательства», — сказал он.

Политик подчеркнул, что сейчас Генеральная прокуратура может взаимодействовать с ЦБ лишь по очень узкому кругу вопросов — прежде всего в рамках международного антикоррупционного сотрудничества. «В остальном надзорные полномочия прокуратуры на Банк России не распространяются», — отметил депутат.

Кроме того, он рассказал об еще одном законопроекте, который уже внесен в Госдуму. Документ предполагает расширение Национального финансового совета при ЦБ — с нынешних 12 до 25 человек: по пять представителей от Совета Федерации, Госдумы, президента и правительства, плюс глава регулятора. «Нельзя принимать любое решение о повышении или любые меры по ключевой ставке без этого совета», — подчеркнул Миронов.

Идею расширения совета при ЦБ Миронов продвигал и ранее. 14 февраля он сообщил, что обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением сделать обсуждение в совете обязательным для любых изменений ключевой ставки более чем на 1%.

Тогда же в своем телеграм-канале он написал, что «независимые решения Центробанка по ключевой ставке порождают волну проблем в экономике: цены растут, производство падает, долги множатся, население беднеет».