Кризис в секторе малого и среднего предпринимательства ведет к росту неравенства и бедности в России, это прямое следствие политики Центробанка и Минфина, заявил RTVI лидер партии «Справедливая Россия», руководитель думской фракции СР Сергей Миронов.

Парламентарий сослался на опрос бизнеса, проведенный Центром стратегических разработок (ЦСР) в рамках мартовского мониторинга экономического климата. Из его результатов следует, что 75% малых и средних предприятий не имеют прибыли для собственного развития, тогда как всего месяц назад доля таких компаний составляла 57%. Главными барьерами для роста бизнеса предприниматели называют низкий спрос (42% опрошенных), дорогие кредиты (33%) и рост издержек (14%).

«Эти цифры говорят о серьезном кризисе в секторе МСП. Не перестаю удивляться „успехам“ ключевой ставки ЦБ. Рост отрицательный, но динамика впечатляет!» — заявил Миронов.

20 марта Банк России снизил ключевую ставку на 50 б.п., до 15%. Это стало седьмым снижением ставки подряд. Регулятор указал, что сохраняет прежний сигнал о ее дальнейшем снижении. Согласно базовому сценарию ЦБ, в 2026 году средняя ключевая ставка будет находиться в диапазоне 13,5—14,5% годовых. Регулятор ожидает, что в этом году инфляция снизится до 4,5—5,5%, а ко второму полугодию «сложится вблизи 4%».

Кризис, складывающийся в секторе малого и среднего бизнеса, во многом является следствием увеличения налоговой нагрузки, инициированной Минфином, считает Миронов.

«Отдельное спасибо Минфину, за увеличение НДС, снижение порога для „упрощенки“ и отмену льгот на взносы в социальные фонды. Добыли для бюджета целых 2,3 трлн рублей. Зато те, кто гонят за рубеж нефть и газ, в том числе в страны НАТО, которые собираются с нами воевать, могут не платить ни НДС, ни экспортных пошлин. Отмена этих льгот дала бы бюджету не менее 3 трлн рублей», — сказал глава фракции.

Миронов уверен, что системный кризис малого и среднего бизнеса, вызванный действиями ЦБ и Минфина, приведет к дальнейшему росту неравенства и бедности в стране. Особенно быстро сейчас растет число «работающих бедных», а многим даже две или три работы уже не позволяют «латать дыры» в бюджете, посетовал парламентарий.

«Но результаты преступной политики Минфина и ЦБ продолжают маскироваться за красивыми отчетами Росстата. Хватит перекладывать расходы на население, пора браться за банки и сырьевиков», — заключил лидер «Справедливой России».

Комментируя предыдущее понижение ключевой ставки (до 15,5%), Миронов заявил RTVI, что Банк России занимается не смягчением денежно-кредитной политики, а ее имитацией. Он назвал «вредительским» курс команды главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и обвинил регулятор в разгоне инфляции.