Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов выступил с резкой критикой правительственного законопроекта, который разрешает изымать участки земли из состава федеральных и региональных особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и строить на них объекты федерального значения. 18 марта Госдума приняла этот проект закона в первом чтении, передает корреспондент RTVI.

Подобные инициативы могут подтолкнуть граждан к протестной активности, предупредил Миронов.

«Я вчера чиновникам из министерства сказал: „вы что делаете“? Люди выйдут на улицу, люди бедно живут, но люди терпят. Люди понимают, что непростые условия, люди получают нищенские пенсии, нищенские зарплаты, но они терпят. А если будут на охраняемых территориях строить что-то…» — сказал парламентарий.

По его словам, власти «лукавят», когда говорят, что законопроект об охранных землях необходим в связи с «ситуацией для нужд обороны».

«A 1 марта этого года принят закон, что любая территория, если нужно Министерству обороны, может быть занята. Любая. Нет, мало им», — посетовал лидер «Справедливой России».

Ранее Миронов назвал законопроект «антироссийским», отметив, что в стране «достаточно земли, чтобы не лезть в заповедники». Депутат выразил мнение, что принятие поправок «узаконит распродажу» заповедников, что «грозит уничтожением нашей природы».

Законопроект об охранных землях

18 марта Госдума приняла в первом чтении правительственные поправки в федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» (ООПТ) и еще четыре законодательных акта. Законопроект был внесен в декабре 2025 года.

Авторы документа предлагают разрешить на землях заповедников, заказников, национальных и природных парков проведение мероприятий, связанных с «обеспечением обороны страны и безопасности государства». Поправки также узаконивают строительство на охранных территориях объектов, имеющих «существенное влияние» на социально-экономическое развитие страны или региона.

Строительство оборонных и важных для экономики объектов в заповедниках возможно только на специально выделенных участках частичного хозяйственного использования, в нацпарках ― в зонах хозяйственного назначения и рекреационных зонах.

Деятельность, связанная с обеспечением обороны и безопасности, не подразумевает возведение жилых домов, социально-культурных и коммунально-бытовых объектов, указывается в поправках. Строить важные для экономики объекты федерального значения в ООПТ можно будет в исключительных случаях по решению правительства России и при отсутствии других вариантов размещения.

Среди прочего, правительственный законопроект предлагает разрешить исключение земель из состава ООПТ ради оборонных и экономически важных объектов, а также в случае «необратимой полной утраты» особого природоохранного значения из-за ЧС природного характера.

Кроме того, законопроект запрещает выводить земли и водоемы из состава ООПТ, если такие действия приведут к разделу охраняемой природной территории на отдельные участки или к сильному уменьшению ее площади.

Если основания, по которым земли были исключены из границ ООПТ, перестали быть актуальными, их вернут в состав охранной зоны в упрощенном порядке, следует из поправок.

Рассматривать вопросы об изменении границ ООПТ и размещении на ней объектов государственного значения будет комиссия, состоящая из депутатов Госдумы, членов Совета Федерации, представителей кабмина, администрации президента и ФСБ.

Критика поправок

В январе Общественная палата провела «нулевые чтения» законопроекта об ООПТ с участием депутатов, ученых и экологов. Больше всего вопросов возникло к положению о строительстве на охраняемых землях объектов, важных для социально-экономического развития.

В пояснительной записке к поправкам говорится, что авторы считают «нецелесообразным» определять критерии объектов государственного значения, поскольку их строительство на ООПТ будет точечным, а не «типовым и массовым». Участники обсуждений предложили уточнить в документе, какие именно объекты имеются в виду.

Член-корреспондент РАН, директор Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северского Сергей Найденко отметил, что законопроект также не объясняет, для каких нужд обороны и безопасности предлагается использовать природные территории. Ученый пояснил, что «своими глазами видел» проведение учений в заповедниках, и выразил недоумение, зачем устраивать их именно там.

В конце февраля правительственный законопроект об ООПТ обсуждался на заседании комитета Госдумы по экологии. Дискуссия была «горячей», писал в своем телеграм-канале глава комитета Дмитрий Кобылкин. Предложения и замечания к документу составили 18 страниц.

Первый зампред комитета Владимир Бурматов в ходе рассмотрения поправок отмечал, что вся подборка документов к законопроекту «состоит из одних замечаний». Зампред комитета Анатолий Грешевников назвал поправки об ООПТ «ахинеей» и «полным разгромом заповедного дела».

Несмотря на критику, профильный комитет в итоге рекомендовал принять поправки в первом чтении и учесть все замечания ко второму чтению.

В середине февраля лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и Грешневиков внесли законопроект, предлагающий создать охранные зоны вокруг природных заказников. Это защитит их от размещения рядом опасных производств и других коммерческих объектов, считают авторы документа.