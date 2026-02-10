Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов выступил с резкой критикой по поводу резкого роста платежей за коммунальные услуги. По словам парламентария, подобные действия могут подтолкнуть граждан к протестной активности.

«Получил письмо от пенсионерки. У нее пенсия, кстати, даже по нынешним меркам неплохая — 22 тыс. рублей. Но она получила „квиточек“ за январь — 12 тыс. рублей за двухкомнатную квартиру. <…> Вот 22 тыс. человек получает, сейчас 12 тыс. она заплатит — и остается 10 тыс. на всё про всё, на лекарства, на еду», — возмутился Миронов.

По словам депутата Госдумы, речь шла о повышении тарифов на ЖКУ на 1,7%, однако в действительности коммунальные платежи увеличились в два-три раза. Миронов назвал ситуацию «полным безумием».

«Господа, вы что, обалдели? Вы в особняках живете, в бассейнах купаетесь, у вас все хорошо. <…> Вы зачем людей загоняете в угол? Вы хотите, чтобы люди вышли на улицы, и президент вам сказал „спасибо“ за это? Вы добьетесь! <…> Люди поддерживают президента, люди поддерживают специальную военную операцию, а вы им такие подарочки в виде тарифов на ЖКХ! Подумайте, что вы делаете!» — предупредил лидер «Справедливой России».

Миронов выразил мнение, что в системе ЖКХ пора наводить порядок. Он, в частности, настаивает на проведении аудита всей отрасли и ее переводе в госсобственность.

«Частники никогда ничего делать не будут — будут только квиточки высылать, денежки собирать, непонятно на что их тратить. Надо, чтобы это было государственным, иначе толку никакого не будет», — подчеркнул парламентарий.

Как растут коммунальные тарифы в России

Ранее Миронов заявил, что 2026 год станет годом беспрецедентного роста коммунальных тарифов. Помимо уже состоявшейся в начале года индексации почти на 2%, уже запланирован следующий этап: с 1 октября 2026-го тарифы ЖКУ повысятся в среднем на 18% по стране.

В феврале в Госдуме сообщили, что с 1 января 2026 года вдвое вырос повышающий коэффициент для тарифа за холодное водоснабжение (ХВС) без счетчика — с 1,5 до 3. Такое решение было принято в целях борьбы с различными мошенническими схемами при расчете коммунальных платежей, заявил зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Телеграм-канал Baza 10 февраля сообщил, что россиянам начали приходить квитанции с «огромными» платежами за коммунальные услуги после пересчета тарифов ЖКХ с начала года. По данным канала, в отдельных регионах счета выросли как минимум в два раза по сравнению с прошлогодним январем. Жалобы на рост тарифов приходят в том числе из Подмосковья, Краснодарского края, Владимирской области, Санкт-Петербурга, Ростовской области, говорится в публикации.

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин заявил, что коммунальные тарифы «просто неизбежно растут в связи с инфляционными процессами». Он назвал главной задачей властей заботу о том, чтобы этот рост был «в меру» и не приобретал «какого бы то ни было стихийного характера».