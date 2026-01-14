Наступивший 2026 год станет годом беспрецедентного роста коммунальных тарифов, заявил RTVI председатель партии «Справедливая Россия», руководитель думской фракции СР Сергей Миронов. Он раскритиковал планы властей по индексации и пообещал добиться проведения масштабного аудита системы ЖКХ.

Как отметил Миронов, уже с 1 января коммунальные тарифы выросли почти на 2% в связи с повышением НДС. «Однако это только начало», — предупреждает лидер «Справедливой России».

Второй этап индексации, напомнил Миронов, намечен на 1 октября 2026 года. Он, по словам парламентария, окажется куда заметнее — запланировано повышение тарифов в среднем на 18% по стране, тогда как в прошлом году этот показатель составил 12%.

Кроме того, местные власти могут «накинуть» к среднему тарифу «еще столько, сколько им вздумается» в рамках так называемых предельно допустимых отклонений, устанавливаемых правительством, обратил внимание Миронов.

«Отдельно нужно считать жилищные тарифы. Так, в Москве с 1 января 2026 года на 15% выросла плата по статье „платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома“», — указал парламентарий.

Но и это еще не всё, предостерегает Миронов. С 1 октября на 11,6% вырастет тариф на транспортировку газа по распределительным сетям, а значит те, у кого в квартире газовые плиты, будут платить больше, рассказал лидер «Справедливой России».

«Можно сказать, что население трижды платит за ЖКХ. Первый раз — как домовладельцы. Второй раз — как налогоплательщики, поскольку именно бюджет тратит сотни миллиардов рублей на модернизацию инженерных сетей. И третий раз как потребитель, ведь индексация коммунальных тарифов, заложенная в цену товаров и услуг, возвращается к гражданам выросшей инфляцией», — рассудил собеседник RTVI.

Главный вопрос, который, по словам Миронова, остается без ответа, звучит следующим образом: откуда правительство берет показатели для индексации? Если прежде рост тарифов хотя бы формально был привязан к темпам инфляции, теперь же власти «убегают от нее всё дальше и дальше», сетует парламентарий.

Отмену запланированной на 1 октября индексации и проведение масштабного аудита системы ЖКХ Миронов назвал в числе главных задач фракции СР в 2026 году. По его словам, необходимо проанализировать все нюансы — от обоснованности и прозрачности платежей до родственных и прочих связей чиновников с коммунальщиками, а также проверить концессионеров, акционеров, поставщиков ресурсов, управляющие компании.

«Тогда мы наконец выясним: кто, кому и сколько на самом деле должен, надо ли нам повышать тарифы или наоборот их можно снижать. Только так мы наведем порядок в отрасли и защитим интересы наших граждан», — подчеркнул лидер «Справедливой России».

Ранее Миронов призвал заморозить коммунальные тарифы и расширить компенсации гражданам расходов на ЖКУ.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что коммунальные тарифы «просто неизбежно растут в связи с инфляционными процессами». Он назвал главной задачей властей заботу о том, чтобы этот рост был «в меру» и не приобретал «какого бы то ни было стихийного характера».