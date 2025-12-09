Стоимость жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в России увеличивается параллельно росту инфляции, и это естественно: главное — чтобы повышение тарифов оставалось умеренным. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на заседании Совета по правам человека.

По словам главы государства, цены на ЖКУ в стране «просто неизбежно растут в связи с инфляционными процессами», поэтому главная задача властей — позаботиться о том, чтобы этот рост был «в меру» и не приобретал «какого бы то ни было стихийного характера».

«Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы со ссылкой на эту инфляцию цены и тарифы взлетали до небес», — предупредил Путин.

Президент напомнил, что этот вопрос должны держать под контролем соответствующие государственные ведомства начиная с Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Кроме того, за повышениями тарифов должны следить профильные комиссии в российских регионах, добавил он.

Повышение тарифов ЖКУ проводилось по всей России 1 июля 2025 года. В среднем по стране они увеличились на 11,9% — больше, чем в предыдущие годы. Для сравнения: в 2023 году услуги ЖКХ подорожали на 8,1%, а в 2024 году — на 9,8%.

Максимальный рост стоимости жилищно-коммунальных услуг был зарегистрирован в Пермском крае, где они подорожали более чем на 21%. Также в лидерах по величине подорожания ЖКУ оказались Архангельская область (20%) и Кемеровская область (19,8%).

В 2026 году россиянам предстоит еще одно повышение тарифов ЖКХ. Как пояснял заместитель председателя профильного думского комитета Александр Аксененко, необходимость в очередной раз поднять для граждан стоимость жилищно-коммунальных услуг обусловлена высокой степенью износа коммуникаций. При этом три кавказских республики — Ингушетия, Дагестан и Северная Осетия — получат из госрезерва 1,5 млрд рублей на замену устаревших коммунальных сетей.

Минувшей осенью депутаты Госдумы заявляли RTVI, что интенсивный рост тарифов ЖКХ в России — это признак того, что инфляция на самом деле гораздо выше официально декларируемой.